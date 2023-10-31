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В черном бикини. Деми Мур показала стройную фигуру в 60 лет (фото)

Деми Мур (фото: instagram.com/demimoore)
Автор: Иванна Пашкевич

Американская актриса и манекенщица Деми Мур поделилась новой фотографией с отдыха и порадовала фанатов.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

Деми Мур показала стройную фигуру в 60 лет

Голливудская актриса сейчас путешествует с коллегами-артистами по знаменитому Гранд-Каньону на реке Колорадо.

Деми Мур с друзьями на отдыхе (фото: instagram.com/demimoore)

Оттуда она поделилась серией фотографий, на одной из которых Деми предстала в очень откровенном виде на фоне природы.

60-летняя звезда надела черное бикини, что подчеркнуло ее стройную фигуру, плоский живот и длинные ноги.

Деми Мур (фото: instagram.com/demimoore)

Деми полностью отказалась от макияжа, она выглядела очень молодо и естественно.

Мур позировала под струями водопада в устье Дир-Крик, подняв руки и подставив лицо брызгам.

"У меня была возможность путешествовать по Гранд-Каньону на реке Колорадо вместе со многими прекрасными душами. Мы смеялись, плакали и создали узы на всю жизнь, которые я всегда буду держать близко к сердцу. Я никогда по-настоящему не смогу описать, как недавнее погружение в природа повлияла на меня. Стоя на берегу реки Колорадо, когда мы все любовались ее великолепием и красотой, я вспомнила о неотложной необходимости сохранить и защитить этот важный путь жизни", - эмоционально выразилась Деми, которая является активным защитником природы.

Деми Мур с друзьями на отдыхе (фото: instagram.com/demimoore)

Реакция юзероа

Поклонники засыпали Деми комплиментами. Они интересуются, как женщине удается оставаться такой молодой и красивой в своем возрасте.

  • Невероятная Деми, в чем ваш секрет, как оставаться такой молодой и красивой?
  • Какое благословение пережить эту трансформационную экспедицию с тобой, Деми! Спасибо за всю мудрость и любовь
  • Красота этой звезды никогда не потускнеет
  • Ты невероятная
  • С возрастом вы становитесь лучше

Недавно 54-летняя Дженнифер Лопес поразила идеальной фигурой в платье с глубоким декольте.

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Деми Мурзвезды шоу-бизнеса