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У чорному бікіні. Демі Мур показала струнку фігуру у 60 років (фото)

Вівторок 31 жовтня 2023 22:15
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У чорному бікіні. Демі Мур показала струнку фігуру у 60 років (фото) Демі Мур (фото: instagram.com/demimoore)
Автор: Іванна Пашкевич

Американська акторка та манекенниця Демі Мур поділилася новою світлиною з відпочинку та потішила фанатів.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

Демі Мур показала струнку фігуру у 60 років

Голлівудська акторка зараз подорожує із колегами-артистами знаменитим Гранд-Каньйоном на річці Колорадо.

У чорному бікіні. Демі Мур показала струнку фігуру у 60 років (фото)

Демі Мур з друзями на відпочинку (фото: instagram.com/demimoore)

Звідти вона поділилася серією світлин, на одній з яких Демі постала у вельми відвертому вигляді на тлі природи.

60-річна зірка одягла чорне бікіні, що підкреслило її струнку фігуру, плоский живіт і довгі ноги.

У чорному бікіні. Демі Мур показала струнку фігуру у 60 років (фото)

Демі Мур (фото: instagram.com/demimoore)

Демі повністю відмовилася від макіяжу, вона виглядала дуже молодо і природньо.

Мур позувала під струменями водоспаду в гирлі Дір-Крік, піднявши руки і підставивши обличчя бризкам.

"У мене була можливість подорожувати Гранд-Каньйоном на річці Колорадо разом із багатьма прекрасними душами. Ми сміялися, плакали і створили узи на все життя, які я завжди триматиму близько до серця. Я ніколи по-справжньому не зможу описати, як недавнє занурення в природу вплинуло на мене. Стоячи на березі річки Колорадо, коли ми всі милувалися її пишністю і красою, я згадала про нагальну необхідність зберегти і захистити цей важливий шлях життя", - емоційно висловилася Демі, яка є активним захисником природи.

У чорному бікіні. Демі Мур показала струнку фігуру у 60 років (фото)

Демі Мур з друзями на відпочинку (фото: instagram.com/demimoore)

Реакція юзерів

Прихильники засипали Демі компліментами. Вони цікавляться, як жінці вдається залишатися такою молодою і красивою у своєму віці.

  • Неймовірна Демі, у чому ваш секрет, як залишатися такою молодою і красивою?
  • Яке благословення пережити цю трансформаційну експедицію з тобою, Демі! Дякую за всю мудрість і любов
  • Краса цієї зірки ніколи не потьмяніє
  • Ти неймовірна
  • З віком ви стаєте кращою

Нещодавно 54-річна Дженніфер Лопес вразила ідеальною фігурою у сукні з глибоким декольте.

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