В черном бикини. Деми Мур показала стройную фигуру в 60 лет (фото)
Американская актриса и манекенщица Деми Мур поделилась новой фотографией с отдыха и порадовала фанатов.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.
Деми Мур показала стройную фигуру в 60 лет
Голливудская актриса сейчас путешествует с коллегами-артистами по знаменитому Гранд-Каньону на реке Колорадо.
Деми Мур с друзьями на отдыхе (фото: instagram.com/demimoore)
Оттуда она поделилась серией фотографий, на одной из которых Деми предстала в очень откровенном виде на фоне природы.
60-летняя звезда надела черное бикини, что подчеркнуло ее стройную фигуру, плоский живот и длинные ноги.
Деми Мур (фото: instagram.com/demimoore)
Деми полностью отказалась от макияжа, она выглядела очень молодо и естественно.
Мур позировала под струями водопада в устье Дир-Крик, подняв руки и подставив лицо брызгам.
"У меня была возможность путешествовать по Гранд-Каньону на реке Колорадо вместе со многими прекрасными душами. Мы смеялись, плакали и создали узы на всю жизнь, которые я всегда буду держать близко к сердцу. Я никогда по-настоящему не смогу описать, как недавнее погружение в природа повлияла на меня. Стоя на берегу реки Колорадо, когда мы все любовались ее великолепием и красотой, я вспомнила о неотложной необходимости сохранить и защитить этот важный путь жизни", - эмоционально выразилась Деми, которая является активным защитником природы.
Деми Мур с друзьями на отдыхе (фото: instagram.com/demimoore)
Реакция юзероа
Поклонники засыпали Деми комплиментами. Они интересуются, как женщине удается оставаться такой молодой и красивой в своем возрасте.
- Невероятная Деми, в чем ваш секрет, как оставаться такой молодой и красивой?
- Какое благословение пережить эту трансформационную экспедицию с тобой, Деми! Спасибо за всю мудрость и любовь
- Красота этой звезды никогда не потускнеет
- Ты невероятная
- С возрастом вы становитесь лучше
Недавно 54-летняя Дженнифер Лопес поразила идеальной фигурой в платье с глубоким декольте.
Также смотрите 10 впечатляющих образов голливудских звезд на вечеринке Хэллоуин 2023 года.