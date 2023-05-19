В Чернобыльском заповеднике показали олененка, которому всего неделя: фото милого животного

В Чернобыльском природном заповеднике работники заметили маленького оленя. Специалисты предполагают, что малышу всего неделя от рождения, однако он уже уверенно исследует новые территории вместе с мамой.

Как выглядит олененок

На фотографии, которую сделала фотоловушка, видно, как маленький олень осторожно шагает по лесу. Очевидно, зверь следует за своей мамой. Сотрудники заповедника рассказывают, что оленю минимум неделя. Ведь именно в этом возрасте они начинают ходить.

К этому моменту они тихо лежат в зарослях, где родились, и встают, чтобы поживиться маминым молоком.

Согласно наблюдениям экспертов это вид оленя благородного.

Что известно о виде

Длина тела оленя благородного может достигать чуть более двух метров, 15 сантиметров из которых - это хвост. Зимой шерсть серовато-бурая, летом - больше красновато-бурая. А характерные пятна на спине появляются у телят в первые месяцы жизни.

Обязательным этапом жизненного цикла является сброс рогов. Самцы делают это каждый год сезонно.

В неволе олени живут 25-27 лет, иногда даже 30. В естественных условиях, как правило, - 12-14 лет. Самки живут дольше самцов.

Олень благородный - это самый распространенный вид оленей в мире. Благородный олень издавна обитал в лесостепной зоне и вдоль всей южной полосы лесов. Преследование людьми, освоение человеком целинных земель, вырубка леса привели к тому, что более или менее сплошной ареал олени имеют только в Сибири.

Сегодня вид благородного оленя наиболее многочисленным среди всех копытных.