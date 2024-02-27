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У Чорнобильській зоні виявили жаб-мутантів: вони збентежили вчених

Вчені знайшли жаб-мутантів в Чорнобильській зоні (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У Чорнобильській зоні відчуження вчені знайшли жаб, які дуже швидко еволюціонували. Дослідники кажуть, що знадобилося всього 15-20 поколінь, щоб жаби адаптувалися під вимушені умови та навчилися виживати.

Що трапилося з жабами та як вони еволюціонували, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на IFLScience.

Виявляється, місцеві жаби - східні деревні Hyla orientalis, які мають яскраво-зелене забарвлення, мутували та здобули дуже темну шкіру. Для того, щоб отримати кращий захист від радіації.

Жаби з темнішим кольором шкіри мають більше меланіну, який здатний нейтралізувати вільні радикали, зменшуючи пошкодження ДНК, що спричиняє радіація.

Дослідники помітили, що найтемніша шкіра тепер у тих земноводних, які мешкають найближче до місця вибуху і де фіксувалися найсильніші значення радіації. Це свідчить про еволюцію жаб, які протягом декількох поколінь після катастрофи на ЧАЕС отримали більш темну шкіру.

Так ці жаби виглядають в інших регіонах (скриншот)

"У той час жаби з меншим вмістом меланіну були більш уразливими до руйнівного впливу радіації на ДНК, імовірно, вони були б убиті в більш ранньому віці - можливо, навіть до того, як вони могли розмножуватися. З іншого боку, жаби з темнішою шкірою мали більше шансів вижити й народити багато милих жабенят завдяки їхньому захисному меланіну; ця риса передалася їхнім нащадкам", - кажуть вчені.

Зоологи зазначають, що самки східної деревної жаби починають розмножуватися, коли їм виповнюється 2-3 роки. А після Чорнобильської катастрофи минуло вже майже 40 років.

Відповідно, на еволюційні зміни пішло 10-15 поколінь жаб (дослідження почали у 2016 році). Отже, йдеться про дуже швидкий процес еволюції.

Скриншот

Раніше ми писали про те, що вчені знайшли найбільшу змію у світі.

А ще розповідали про те, що найбільше ненавидять коти.

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