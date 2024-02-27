В Чернобыльской зоне обнаружили лягушек-мутантов: они смутили ученых

Оказывается, местные лягушки - восточные деревянные Hyla orientalis, которые имеют ярко-зеленую окраску, мутировали и обрели очень темную кожу. Для того чтобы получить лучшую защиту от радиации.

Лягушки с более темным цветом кожи имеют больше меланина, который способен нейтрализовать свободные радикалы, уменьшая повреждение ДНК, вызывающее радиация.

Исследователи заметили, что самая темная кожа теперь у тех земноводных, которые живут ближе к месту взрыва и где фиксировались сильнейшие значения радиации. Это свидетельствует об эволюции лягушек, которые в течение нескольких поколений после крушения на ЧАЭС получили более темную кожу.

Так эти лягушки смотрятся в других регионах (скриншот)

"В то время лягушки с меньшим содержанием меланина были более уязвимы к разрушительному воздействию радиации на ДНК, вероятно, они были бы убиты в более раннем возрасте - возможно, даже до того, как они могли размножаться. С другой стороны, лягушки с более темной кожей имели больше шансов выжить и родить много милых лягушат благодаря их защитному меланину; эта черта передалась их потомкам", - говорят ученые.

Зоологи отмечают, что самки восточной древесной лягушки начинают размножаться, когда им исполняется 2-3 года. А после Чернобыльской катастрофы прошло почти 40 лет.

Соответственно, на эволюционные изменения ушло 10-15 поколений лягушек (исследование началось в 2016 году). Итак, речь идет об очень быстром процессе эволюции.

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