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У Чорнобилі засвітився рідкісний птах із Червоної книги (фото)

У Чорнобилі побачили "червонокнижну" птицю (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Чорнобилі існує багато різних видів тварин, які занесені до Червоної книги та знаходяться під охороною. Серед них і птах – великий підорлик.

Прекрасними фотографіями поділилися на сторінці Чорнобильського заповідника у Facebook.

Підорлик великий (Clanga clanga) – рідкісний гніздовий птах, занесений до Червоної книги України.

Зараз у Заповіднику відомо лише три пари великого підорлика, дві з яких гібридні з малим підорликом.

На відміну від малюка підорлика малюка, великий підорлик – більш таємничий птах. Для гніздування вибирає вологі території (долини річок, болота, великі за площею меліоративні системи) подалі від людей.

У Чорнобилі засвітився великий підорлик(фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Що нам ще відомо про цього птаха

Великий підорлик має довжину тіла 65-73 см та масу тіла 1,6 – 3,2 кг. Статевий диморфізм виражений слабо, самки трохи більше за самців. Великий підорлик дещо більший і темніший за свого найближчого родича — малого підорлика, але в польових умовах ці види практично не відрізняються.

Оперення дорослих птахів (від трьох років і старше) однотонне, темно-буре, потилиця забарвлена дещо світліше. Махові пір'я крил чорнуваті зі світлими основами внутрішніх опахалів. Дзьоб та кігті чорні.

Як ми раніше писали, у Чорнобильському заповіднику показали першу тварину, приручену людиною.

А також ми розповідали, що у Чорнобильському заповіднику показали тварин із бакенбардами та гривою.

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Чорнобиль