У Чорнобилі засвітився рідкісний птах із Червоної книги (фото)

Підорлик великий (Clanga clanga) – рідкісний гніздовий птах, занесений до Червоної книги України.



Зараз у Заповіднику відомо лише три пари великого підорлика, дві з яких гібридні з малим підорликом.

На відміну від малюка підорлика малюка, великий підорлик – більш таємничий птах. Для гніздування вибирає вологі території (долини річок, болота, великі за площею меліоративні системи) подалі від людей.

У Чорнобилі засвітився великий підорлик(фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Що нам ще відомо про цього птаха

Великий підорлик має довжину тіла 65-73 см та масу тіла 1,6 – 3,2 кг. Статевий диморфізм виражений слабо, самки трохи більше за самців. Великий підорлик дещо більший і темніший за свого найближчого родича — малого підорлика, але в польових умовах ці види практично не відрізняються.

Оперення дорослих птахів (від трьох років і старше) однотонне, темно-буре, потилиця забарвлена дещо світліше. Махові пір'я крил чорнуваті зі світлими основами внутрішніх опахалів. Дзьоб та кігті чорні.