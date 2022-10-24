В Чернобыле засветилась редкая птица из Красной книги (фото)

В Чернобыле существует много разных видов животных, которые занесены в Красную книгу и находятся под охраной. Среди них и птица - большой подорлик.
Прекрасными фотографиями поделились на странице Чернобыльского заповедника в Facebook.
Подорлик большой (Clanga clanga) – редкая гнездовая птица, занесенная в Красную книгу Украины.
В настоящее время в Заповеднике известно лишь три пары большого подорлика, две из которых гибридные с малым подорликом.
В отличие от малыша подорлика малыша, подорлик большой – более таинственная птица. Для гнездования выбирает влажные территории (долины рек, болота, большие по площади мелиоративные системы) подальше от людей.
Большой подорлик имеет длину тела 65-73 см и массу тела 1,6 – 3,2 кг. Половой диморфизм выражен слабо, самки несколько больше самцов. Большой подорлик несколько больше и темнее своего ближайшего родственника — малого подорлика, но в полевых условиях эти виды практически неотличимы.
Оперение взрослых птиц (от трех лет и старше) однотонное, темно-бурое, затылок окрашен несколько светлее. Маховые перья крыльев черноватые со светлыми основаниями внутренних опахалов. Клюв и когти черные.
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