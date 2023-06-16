У Чорнобилі вночі помітили сумну тварину, яка мандрувала по лісі (фото)

У Чорнобилі в камеру фотопастки потрапив представник дикого коня Пржевальського. Тварина мандрувала вночі по лісі з невідомих причин.

Про це повідомили на сторінці Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника у Facebook .

Що відомо про тварин

На фото видно, що тварина вночі ходила по лісі, але зазвичай в такий час коні відпочивають.

"Чи від табуна відстав, чи не виспався (бо ж, зазвичай, вночі коні відпочивають), чи якась інша пригода трапилась, але коник здається сумним", - йдеться у повідомленні.

У Чорнобилі показали коня Пржевальського (facebook.com/zapovidnyk2018)

В чому особливість коней

Кінь Пржевальського - це підвид дикого коня, який донедавна розглядався як самостійний вид Equus przewalskii.

Названо тварини на честь свого першовідкривача - мандрівника Миколи Пржевальського. У XX столітті вид був винищений в природному середовищі, але зберігся в зоопарках, після чого відбулася його реінтродукція в природу.

Додамо, що кінь Пржевальського вперше з'явився в Чорнобильській заповідній зоні більше 17 років тому. Тоді в якості експерименту привезли 36 тварин, а до 2008 року їх популяція подвоїлася. Вже у 2018 році поголів'я коней тут становило понад 110 особин.

Зараз кінь Пржевальського - це єдиний наявний вид диких коней.

Коні Пржевальського (http://zapovidnyk.org.ua/)