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У Чорнобилі вночі помітили сумну тварину, яка мандрувала по лісі (фото)

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Чорнобиль , П'ятниця 16 червня 2023 10:15
У Чорнобилі вночі помітили сумну тварину, яка мандрувала по лісі (фото) У Чорнобилі показали неймовірну тварину (колаж: Styler)
Автор: Тетяна Самарук

У Чорнобилі в камеру фотопастки потрапив представник дикого коня Пржевальського. Тварина мандрувала вночі по лісі з невідомих причин.

Про це повідомили на сторінці Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника у Facebook.

Що відомо про тварин

На фото видно, що тварина вночі ходила по лісі, але зазвичай в такий час коні відпочивають.

"Чи від табуна відстав, чи не виспався (бо ж, зазвичай, вночі коні відпочивають), чи якась інша пригода трапилась, але коник здається сумним", - йдеться у повідомленні.

У Чорнобилі вночі помітили сумну тварину, яка мандрувала по лісі (фото)У Чорнобилі показали коня Пржевальського (facebook.com/zapovidnyk2018)

В чому особливість коней

Кінь Пржевальського - це підвид дикого коня, який донедавна розглядався як самостійний вид Equus przewalskii.

Названо тварини на честь свого першовідкривача - мандрівника Миколи Пржевальського. У XX столітті вид був винищений в природному середовищі, але зберігся в зоопарках, після чого відбулася його реінтродукція в природу.

Додамо, що кінь Пржевальського вперше з'явився в Чорнобильській заповідній зоні більше 17 років тому. Тоді в якості експерименту привезли 36 тварин, а до 2008 року їх популяція подвоїлася. Вже у 2018 році поголів'я коней тут становило понад 110 особин.

Зараз кінь Пржевальського - це єдиний наявний вид диких коней.

У Чорнобилі вночі помітили сумну тварину, яка мандрувала по лісі (фото)У Чорнобилі вночі помітили сумну тварину, яка мандрувала по лісі (фото)Коні Пржевальського (http://zapovidnyk.org.ua/)

Раніше ми повідомляли, що у Чорнобилі "засвітився" яскравий хижий звір, який в зубах ніс впольовану здобич.

Також ми писали, що у заповіднику до об'єктива потрапив птах, який повторює за людьми слова.

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