ua ru
Пт, 16 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Чернобыле ночью заметили грустное животное, которое путешествовало по лесу (фото)

Новина українською →
Чернобыль, Пятница 16 июня 2023 10:15
В Чернобыле ночью заметили грустное животное, которое путешествовало по лесу (фото) В Чернобыле показали невероятное животное (коллаж: Styler)
Автор: Татьяна Самарук

В Чернобыле в камеру фотоловушки попал представитель дикой лошади Пржевальского. Животное путешествовало ночью по лесу по неизвестным причинам.

Об этом сообщили на странице Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в Facebook.

Что известно о животных

На фото видно, что животное ночью ходило по лесу, но обычно в это время лошади отдыхают.

"Или от табуна отстал, или не выспался (ведь, как правило, ночью лошади отдыхают), или какое-то другое приключение случилось, но лошадь кажется грустной", - говорится в сообщении.

В Чернобыле ночью заметили грустное животное, которое путешествовало по лесу (фото)В Чернобыле показали лошадь Пржевальского (facebook.com/zapovidnyk2018)

В чем особенность лошадей

Лошадь Пржевальского - это подвид дикой лошади, которая до недавнего времени рассматривалась как самостоятельный вид Equus przewalskii.

Названо животные в честь своего первооткрывателя - путешественника Николая Пржевальского. В XX веке вид был истреблен в природной среде, но сохранился в зоопарках, после чего произошла его реинтродукция в природу.

Добавим, что лошадь Пржевальского впервые появилась в Чернобыльской заповедной зоне более 17 лет назад. Тогда в качестве опыта привезли 36 животных, а к 2008 году их популяция удвоилась. Уже в 2018 году поголовье лошадей здесь составило более 110 особей.

Сейчас лошадь Пржевальского - это единственный вид диких лошадей.

В Чернобыле ночью заметили грустное животное, которое путешествовало по лесу (фото)В Чернобыле ночью заметили грустное животное, которое путешествовало по лесу (фото)Лошади Пржевальского (http://zapovidnyk.org.ua/)

Ранее мы сообщали, что в Чернобыле "засветился" яркий хищный зверь, несший в зубах добычу.

Также мы писали, что в заповеднике в объектив попала птица, которая повторяет за людьми слова.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чернобыль кінь Чорнобильській заповідник