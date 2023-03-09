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У Чорнобилі розповіли, хто з тварин скидає роги, і навіщо вони це роблять (фото)

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Чорнобиль, Четвер 09 березня 2023 10:25
У Чорнобилі розповіли, хто з тварин скидає роги, і навіщо вони це роблять (фото) У Чорнобилі тварини скидають роги (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Усі представники сім'ї оленевих, що мешкають у Чорнобильському Заповіднику (а це олень благородний, сарна та лось європейський) бувають рогатими та безрогими.

Хто зі звірів скидає роги, та навіщо розповіли на сторінці заповідника у Facebook.

Цікаві факти про скидання рогів тваринами

Самки ніколи не носять важкі корони на голові, а ось самці у дорослому віці щороку відрощують роги, а після гону скидають їх за непотрібністю, оскільки шлюбні ігри та турнірні бійки закінчилися.

Найбільші роги – у лосів. Нерідко вони мають лопатоподібну форму з кількома відростками, розмахом до 180 см та вагою – 20-30 кг. За кількістю відгалужень та розміром рогів можна судити про вік тварини.

Роги інтенсивно ростуть все літо. Наприкінці осені – на початку зими у них повністю припиняється кровопостачання, вони тверднуть, висихають та відпадають.

Вважається, що цей процес безболісний, хоча, очевидно, він таки непокоїть копитних, бо вони інтенсивно труться об дерева або трясуть головою, доки відростки не відпадуть.

Зазначимо, що роги диких тварин цінувалися завжди. Але не із Зони відчуження. Тут їх заборонено збирати й заготовляти насамперед з цілком логічної причини - вони здатні суттєво накопичувати радіонуклід – стронцій 90.

Дивіться на фото, як виглядають жителі Заповідника та їх роги, що відпали.

У Чорнобилі розповіли, хто з тварин скидає роги, і навіщо вони це роблять (фото)У Чорнобилі розповіли, хто з тварин скидає роги, і навіщо вони це роблять (фото)У Чорнобилі розповіли, хто з тварин скидає роги, і навіщо вони це роблять (фото)У Чорнобилі розповіли, хто з тварин скидає роги, і навіщо вони це роблять (фото)У Чорнобилі розповіли, хто з тварин скидає роги, і навіщо вони це роблять (фото)У Чорнобилі показали звірів-власників рогів (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Раніше ми писали, що в Чорнобилі показали зграю диких тварин.

Нагадаємо, що в Чорнобилі засвітився красень-звір із Червоної книги.

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