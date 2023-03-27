У Чорнобилі розквітла рідкісна "червонокнижна" рослина (фото краси)

Що відомо про квіти

"Ось такі білобарвні вишиванки можна побачити у зоні відчуження у березневу пору", - підписали фотографії.

Білоцвіт весняний у Чорнобилі (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Білоцвіт весняний – рідкісний червонокнижний вид флори України.

На Київщині він зустрічається іноді на присадибних ділянках як декоративна рослина.

Очевидно, що колись ці квіти були висаджені господаркою одного з господарств у Чорнобилі.

Завдяки своїй потужній кореневій системі рослини розрослися і, ледве потеплішало, прикрашають природу білими дзвіночками та приємним фіалковим ароматом.