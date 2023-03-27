В Чернобыле расцвело редкое "краснокнижное" растение (фото красоты)

Что известно о цветах

"Вот такие белоцветные вышиванки можно увидеть в зоне отчуждения в мартовскую пору", - подписали фотографии.

Белоцвет весенний в Чернобыле (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Белоцвет весенний – редкий краснокнижный вид флоры Украины.

В Киевской области он встречается иногда на приусадебных участках как декоративное растение.

Очевидно, что когда-то эти цветы были высажены хозяйкой одного из хозяйств в Чернобыле.

Благодаря своей мощной корневой системе растения разрослись и, едва потеплело, украшают природу белыми колокольчиками и приятным фиалковым ароматом.