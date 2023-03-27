В Чернобыле расцвело редкое "краснокнижное" растение (фото красоты)

В Чернобыльском заповеднике наступила весна. Об этом свидетельствуют растения, которые расцветают после зимнего периода.
Так, на странице заповедника в Facebook показали фото белоцвета весеннего, который поражает своей красотой.
"Вот такие белоцветные вышиванки можно увидеть в зоне отчуждения в мартовскую пору", - подписали фотографии.
Белоцвет весенний – редкий краснокнижный вид флоры Украины.
В Киевской области он встречается иногда на приусадебных участках как декоративное растение.
Очевидно, что когда-то эти цветы были высажены хозяйкой одного из хозяйств в Чернобыле.
Благодаря своей мощной корневой системе растения разрослись и, едва потеплело, украшают природу белыми колокольчиками и приятным фиалковым ароматом.
Как мы ранее писали, в Чернобыльском заповеднике показали изысканных животных.
Напомним, что в Чернобыле показали животных, поднимающих уровень воды в реках, чтобы защитить свои дома.