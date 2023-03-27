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В Чернобыле расцвело редкое "краснокнижное" растение (фото красоты)

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Чернобыль, Понедельник 27 марта 2023 10:24
В Чернобыле расцвело редкое "краснокнижное" растение (фото красоты) Фото: В Чернобыле зацвели белоцветы (facebook.com/zapovidnyk2018)
Автор: Людмила Жукова

В Чернобыльском заповеднике наступила весна. Об этом свидетельствуют растения, которые расцветают после зимнего периода.

Так, на странице заповедника в Facebook показали фото белоцвета весеннего, который поражает своей красотой.

Что известно о цветах

"Вот такие белоцветные вышиванки можно увидеть в зоне отчуждения в мартовскую пору", - подписали фотографии.

В Чернобыле расцвело редкое &quot;краснокнижное&quot; растение (фото красоты)В Чернобыле расцвело редкое &quot;краснокнижное&quot; растение (фото красоты)В Чернобыле расцвело редкое &quot;краснокнижное&quot; растение (фото красоты)Белоцвет весенний в Чернобыле (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Белоцвет весенний – редкий краснокнижный вид флоры Украины.

В Киевской области он встречается иногда на приусадебных участках как декоративное растение.

Очевидно, что когда-то эти цветы были высажены хозяйкой одного из хозяйств в Чернобыле.

Благодаря своей мощной корневой системе растения разрослись и, едва потеплело, украшают природу белыми колокольчиками и приятным фиалковым ароматом.

Как мы ранее писали, в Чернобыльском заповеднике показали изысканных животных.

Напомним, что в Чернобыле показали животных, поднимающих уровень воды в реках, чтобы защитить свои дома.

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