У Чорнобилі показали звіра, здатного прискорюватись до 72 км/год (фото)

Цікаві факти про сірого зайця

На відміну від зайця біляка, досить поширений вид на заповідній території.

Взимку у зайчика хутро не біліє повністю, тільки – з обох боків. На спині так і залишається бурим.

Заєць може бігти зі швидкістю до 72 км/год та стрибнути убік у разі небезпеки на відстань до 5 метрів.

Задні ноги у русака набагато довші за передні.

Заєць може бути агресивним та боягузливим, особливо під час гону.

Також додамо, що заєць сірий (або русак) – найпоширеніший вид у Чорнобильському заповіднику та Україні.

Заєць віддає перевагу місцевості, де сільськогосподарські угіддя займають 50% і більше, а також місця з таким мікрорельєфом, де товщина снігу не перевищує 30 см.

Тварина активна цілий рік, а особливо у нічний час доби. Зайці витрачають третину свого життя на пошуки їжі. Вдень вони ховаються в заглибленнях у землі, які частково приховані.

У Чорнобилі показали сірого зайця (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)