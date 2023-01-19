В Чернобыле показали зверя, способного ускоряться до 72 км/час (фото)

Интересные факты про серого зайца

В отличие от зайца беляка, довольно распространенный вид на заповедной территории.

Зимой у зайчика мех не белеет полностью, только – по бокам. На спине так и остается буроватым.

Заяц может бежать со скоростью до 72 км/ч и прыгнуть в сторону в случае опасности на расстояние до 5 метров.

Задние ноги у русака намного длиннее передних.

Заяц может быть агрессивным и трусливым, особенно во время гона.

Также добавим, что заяц серый (или русак) – широко распространенный вид в Чернобыльском заповеднике и Украине.

Заяц предпочитает местность, где сельскохозяйственные угодья занимают 50% и более, а также места с таким микрорельефом, где толщина снега не превышает 30 см.

Животное активно круглый год, а особенно в ночное время суток. Зайцы тратят треть своей жизни на поиск пищи. В дневное время они прячутся в углублениях в земле, которые частично скрыты.

В Чернобыле показали серого зайца (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)