RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Чернобыле показали зверя, способного ускоряться до 72 км/час (фото)

В Чернобыле обитает заяц (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Чернобыльском заповеднике уже давно обитают зайцы. Серый заяц, в отличие от беляка - очень распространенный вид на этой территории.

Фотографию пушистика и интересные факты о нем опубликовали на странице заповедника в Facebook.

Интересные факты про серого зайца

  • В отличие от зайца беляка, довольно распространенный вид на заповедной территории.
  • Зимой у зайчика мех не белеет полностью, только – по бокам. На спине так и остается буроватым.
  • Заяц может бежать со скоростью до 72 км/ч и прыгнуть в сторону в случае опасности на расстояние до 5 метров.
  • Задние ноги у русака намного длиннее передних.
  • Заяц может быть агрессивным и трусливым, особенно во время гона.

Также добавим, что заяц серый (или русак) – широко распространенный вид в Чернобыльском заповеднике и Украине.

Заяц предпочитает местность, где сельскохозяйственные угодья занимают 50% и более, а также места с таким микрорельефом, где толщина снега не превышает 30 см.

Животное активно круглый год, а особенно в ночное время суток. Зайцы тратят треть своей жизни на поиск пищи. В дневное время они прячутся в углублениях в земле, которые частично скрыты.

В Чернобыле показали серого зайца (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Напомним, что в Чернобыле снова зафиксировали редкого зверя, знакомого нам из сказок.

Также мы рассказывали, почему у лосей в Чернобыле светятся глаза.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чернобыль