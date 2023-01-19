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У Чорнобилі показали звіра, здатного прискорюватись до 72 км/год (фото)

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Чорнобиль, Четвер 19 січня 2023 10:56
У Чорнобилі показали звіра, здатного прискорюватись до 72 км/год (фото) У Чорнобилі живе заєць (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Чорнобильському заповіднику вже давно мешкають зайці. Сірий заєць, на відміну від біляка - дуже поширений вид на цій території.

Фотографію пухнастика та цікаві факти про нього опублікували на сторінці заповідника у Facebook.

Цікаві факти про сірого зайця

  • На відміну від зайця біляка, досить поширений вид на заповідній території.
  • Взимку у зайчика хутро не біліє повністю, тільки – з обох боків. На спині так і залишається бурим.
  • Заєць може бігти зі швидкістю до 72 км/год та стрибнути убік у разі небезпеки на відстань до 5 метрів.
  • Задні ноги у русака набагато довші за передні.
  • Заєць може бути агресивним та боягузливим, особливо під час гону.

Також додамо, що заєць сірий (або русак) – найпоширеніший вид у Чорнобильському заповіднику та Україні.

Заєць віддає перевагу місцевості, де сільськогосподарські угіддя займають 50% і більше, а також місця з таким мікрорельєфом, де товщина снігу не перевищує 30 см.

Тварина активна цілий рік, а особливо у нічний час доби. Зайці витрачають третину свого життя на пошуки їжі. Вдень вони ховаються в заглибленнях у землі, які частково приховані.

У Чорнобилі показали звіра, здатного прискорюватись до 72 км/год (фото)У Чорнобилі показали сірого зайця (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Нагадаємо, що в Чорнобилі знову зафіксували рідкісного звіра, знайомого нам із казок.

Також ми розповідали, чому у лосів у Чорнобилі світяться очі.

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Чорнобиль