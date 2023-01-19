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В Чернобыле показали зверя, способного ускоряться до 72 км/час (фото)

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Чернобыль, Четверг 19 января 2023 10:56
В Чернобыле показали зверя, способного ускоряться до 72 км/час (фото) В Чернобыле обитает заяц (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Чернобыльском заповеднике уже давно обитают зайцы. Серый заяц, в отличие от беляка - очень распространенный вид на этой территории.

Фотографию пушистика и интересные факты о нем опубликовали на странице заповедника в Facebook.

Интересные факты про серого зайца

  • В отличие от зайца беляка, довольно распространенный вид на заповедной территории.
  • Зимой у зайчика мех не белеет полностью, только – по бокам. На спине так и остается буроватым.
  • Заяц может бежать со скоростью до 72 км/ч и прыгнуть в сторону в случае опасности на расстояние до 5 метров.
  • Задние ноги у русака намного длиннее передних.
  • Заяц может быть агрессивным и трусливым, особенно во время гона.

Также добавим, что заяц серый (или русак) – широко распространенный вид в Чернобыльском заповеднике и Украине.

Заяц предпочитает местность, где сельскохозяйственные угодья занимают 50% и более, а также места с таким микрорельефом, где толщина снега не превышает 30 см.

Животное активно круглый год, а особенно в ночное время суток. Зайцы тратят треть своей жизни на поиск пищи. В дневное время они прячутся в углублениях в земле, которые частично скрыты.

В Чернобыле показали зверя, способного ускоряться до 72 км/час (фото)В Чернобыле показали серого зайца (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Напомним, что в Чернобыле снова зафиксировали редкого зверя, знакомого нам из сказок.

Также мы рассказывали, почему у лосей в Чернобыле светятся глаза.

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Чернобыль