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У Чорнобилі показали звіра, який їсть мухомори та лиже сіль (фото)

У Чорнобилі показали граційну тварину (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Чорнобильському заповіднику показали величну тварину – лося. Цікаво, що цей звір любить їсти мухомори та лизати сіль.

Чому він так робить, розповіли на сторінці Чорнобильського заповідника у Facebook.

Чим харчується лось

Лось - це травоїдна тварина, яка харчується деревно-чагарниковими та трав'янистими рослинами, мохами, лишайниками, грибами. За добу дорослий лось з'їдає до 35 кг корму влітку та 12-15 кг взимку. Вид корму змінюється зі зміною сезону.

Навесні та на початку літа лосі у великих кількостях їдять осоку. До кінця літа лосі вживають гриби, гілочки та ягоди чорниці та брусниці.

Влітку основна їжа ссавця – листя дерев та чагарників, водяні рослини, трави. Найкраще лось їсть листя горобини, ясена, клена, берези, верби.

Восени харчування сохатого включає кору та опале листя. У вересні тварини починають згризати пагони та гілки дерев та чагарників, а до листопада практично повністю переходять на деревний корм: гілки, хвою, кору.

У першій половині зими лосі вважають за краще харчуватися листяними породами дерев та чагарників, у другій половині – хвойними. З-під снігу ссавці витягають залишки трави, ягідні кущі та кору.

Чому лосі їдять мухомори й лижуть сіль

Крім того, лосі дуже люблять сіль і майже всюди відвідують природні або штучні солонці: гризуть багатий сіллю грунт, лижуть каміння, п'ють солону воду. Солонець для лося є джерелом мінералів.

Лосі, як і деякі інші тварини, їдять гриби, у тому числі й мухомори. Вплив цих отруйних грибів на організм тварин ще вивчено досконало. Швидше за все, за допомогою невеликої частинки отрути лосі виганяють паразитів зі шлунково-кишкового тракту.

Крім того, існує думка, що лосі вживають мухомори саме під час гону для того, щоб підвищити тонус організму.

У Чорнобилі мешкають лосі (facebook.com/zapovidnyk2018)

До речі, у Чорнобилі показали пухнастого хижака.

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Чорнобиль