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В Чернобыле показали зверя, который ест мухоморы и лижет соль (фото)

В Чернобыле показали грациозное животное (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Чернобыльском заповеднике показали величественное животное - лося. Интересно, что этот зверь любит есть мухоморы и лизать соль.

Почему он так делает, рассказали на странице Чернобыльского заповедника в Facebook.

Чем питается лось

Лось – это травоядное животное, которое питается древесно-кустарниковыми и травянистыми растениями, мхами, лишайниками, грибами. В сутки взрослый лось съедает до 35 кг корма летом и 12-15 кг зимой. Вид корма меняется с изменением сезона.

Весной и в начале лета лоси в больших количествах едят осоку. К концу лета лоси употребляют грибы, веточки и ягоды черники и брусники.

Летом основная пища млекопитающего – листья деревьев и кустарников, водяные растения, травы. Лучше всего лось ест листья рябины, ясеня, клена, березы, ивы.

Осенью питание сохатого включает кору и опавшие листья. В сентябре животные начинают сгрызать побеги и ветки деревьев и кустарников, а к ноябрю практически полностью переходят на древесный корм: ветки, хвою, кору.

В первой половине зимы лоси предпочитают питаться лиственными породами деревьев и кустарников, во второй половине – хвойными. Из-под снега млекопитающие извлекают остатки травы, ягодные кусты и кору.

Почему лоси едят мухоморы и лижут соль

Кроме того, лоси очень любят соль и почти всюду посещают природные или искусственные солонцы: грызут богатую солью почву, лижут камни, пьют солоноватую воду. Солонец для лося служит источником минералов.

Лоси, как и некоторые другие животные, едят грибы, в том числе и мухоморы. Воздействие этих ядовитых грибов на организм животных еще не изучено в совершенстве. Скорее всего, с помощью небольшой частицы яды лоси изгоняют паразитов из желудочно-кишечного тракта.

Кроме того, бытует мнение, что лоси употребляют мухоморы именно во время гона для того, чтобы повысить тонус организма.

В Чернобыле обитают лоси (facebook.com/zapovidnyk2018)

Кстати, в Чернобыле показали пушистого хищника.

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Чернобыль