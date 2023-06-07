У Чорнобилі показали земноводних, які мають гучний голос та яскраве забарвлення (фото)
У Чорнобилі показали надзвичайно поширений вид земноводних, які мешкають у будь-яких водоймах. Мова йде про жабу озерну.
Про це повідомили на сторінці Чорнобильського заповідника у Facebook.
Що відомо про вид
Екологи кажуть, що цей вид жаб має найгучніший голос серед усіх земноводних тварин України.
Відомо, що живляться жаби переважно комахами та іншими дрібними тваринами, а розмножується у воді. Продуктивність самки сягає 16 тисяч ікринок.
Личинки (пуголовки) живляться детритом і фітопланктоном.
Як виглядає
Жаби переважно середніх та великих розмірів, довжина тіла може досягати понад 100 (до 170) мм, у забарвленні спинної частини тулуба переважають різні відтінки зеленого кольору (інколи до коричневого).
Зокрема, у Криму виявлені популяції озерних жаб з білим забарвленням черевного боку та браком плям. Зимують жаби у воді.
У Чорнобилі показали жабу озерну (facebook.com/zapovidnyk2018)
Раніше ми у Чорнобилі показували рідкісного птаха, який швидко бігає та вправно маскується.
Також у заповіднику показували величезних тварин, в яких вже виросли корони.