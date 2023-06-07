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У Чорнобилі показали земноводних, які мають гучний голос та яскраве забарвлення (фото)

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Чорнобиль, Середа 07 червня 2023 09:58
У Чорнобилі показали земноводних, які мають гучний голос та яскраве забарвлення (фото) У Чорнобилі показали поширений вид земноводних (фото: freepik)
Автор: Тетяна Самарук

У Чорнобилі показали надзвичайно поширений вид земноводних, які мешкають у будь-яких водоймах. Мова йде про жабу озерну.

Про це повідомили на сторінці Чорнобильського заповідника у Facebook.

Що відомо про вид

Екологи кажуть, що цей вид жаб має найгучніший голос серед усіх земноводних тварин України.

Відомо, що живляться жаби переважно комахами та іншими дрібними тваринами, а розмножується у воді. Продуктивність самки сягає 16 тисяч ікринок.

Личинки (пуголовки) живляться детритом і фітопланктоном.

Як виглядає

Жаби переважно середніх та великих розмірів, довжина тіла може досягати понад 100 (до 170) мм, у забарвленні спинної частини тулуба переважають різні відтінки зеленого кольору (інколи до коричневого).

Зокрема, у Криму виявлені популяції озерних жаб з білим забарвленням черевного боку та браком плям. Зимують жаби у воді.

У Чорнобилі показали земноводних, які мають гучний голос та яскраве забарвлення (фото)У Чорнобилі показали жабу озерну (facebook.com/zapovidnyk2018)

Раніше ми у Чорнобилі показували рідкісного птаха, який швидко бігає та вправно маскується.

Також у заповіднику показували величезних тварин, в яких вже виросли корони.

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