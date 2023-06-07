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В Чернобыле показали земноводных, имеющих громкий голос и яркую окраску (фото)

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Чернобыль, Среда 07 июня 2023 09:58
В Чернобыле показали земноводных, имеющих громкий голос и яркую окраску (фото) В Чернобыле показали распространенный вид земноводных (фото: freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В Чернобыле показали чрезвычайно распространенный вид земноводных, обитающих в любых водоемах. Речь идет о лягушке озерной.

Об этом сообщили на странице Чернобыльского заповедника в Facebook.

Что известно о виде

Экологи говорят, что этот вид лягушек имеет громкий голос среди всех земноводных животных Украины.

Известно, что лягушки питаются преимущественно насекомыми и другими мелкими животными, а размножается в воде. Производительность самки достигает 16 тысяч икринок.

Личинки (головастики) питаются детритом и фитопланктоном.

Как выглядит

Лягушки преимущественно средних и больших размеров, длина тела может достигать более 100 (до 170) мм, в окраске спинной части туловища преобладают разные оттенки зеленого цвета (иногда коричневого).

В частности, в Крыму обнаружены популяции озерных лягушек с белой окраской брюшной стороны и нехваткой пятен. Зимуют лягушки в воде.

В Чернобыле показали земноводных, имеющих громкий голос и яркую окраску (фото)В Чернобыле показали озерную лягушку (facebook.com/zapovidnyk2018)

Раньше мы в Чернобыле показывали редкую птицу, которая быстро бегает и умело маскируется.

Также в заповеднике показывали огромных животных, у которых уже выросли короны.

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