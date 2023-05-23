В Чорнобилі показали тварин, які пристосовуються до будь-яких умов: вражаючі фото

Зазвичай дикі коні стійко асоціюються зі степами чи півпустелями, звідки родом предки тих же коней Пржевальського.

Однак, як виявляється, ці чималі копитні вдало пристосовуються до різних умов. Вони чудово почуваються на території Чорнобильського заповідника.

Зокрема, їх можна побачити не тільки на лугах і напівзарослих чагарниках, але й у великих лісових масивах з буреломами та постпірогенним захаращенням.

Коні Пржевальського у Чорнобильському заповіднику (facebook.com/zapovidnyk2018)

Додамо, кінь Пржевальського був відкритий в 1879 р. Миколою Михайловичем Пржевальським в Центральній Азії та описаний як новий для науки вид Іваном Семеновичем Поляковим в 1881 році.

Кінь Пржевальського - це єдиний наявний вид диких коней. Вони мають одну з найдревніших особливостей забарвлення коней - саврасу масть, що характеризується пастельними відтінками гнідо-саврасої масті з характерною темною смугою уздовж спини.

Коні Пржевальського у Чорнобильському заповіднику (facebook.com/zapovidnyk2018)