В Чернобыле показали животных, приспосабливающихся к любым условиям: впечатляющие фото

В Чернобыле увидели немало лошадей Пржевальского. Такие животные удачно приспосабливаются к любым условиям.
Об этом сообщили на странице Чернобыльского заповедника в Facebook.
Обычно дикие кони устойчиво ассоциируются со степями или полупустынями, откуда родом предки тех же лошадей Пржевальского.
Однако, как оказывается, эти немалые копытные удачно приспосабливаются к разным условиям. Они отлично чувствуют себя на территории Чернобыльского заповедника.
В частности, их можно увидеть не только на лугах и полузаросших кустарниках, но и в больших лесных массивах с буреломами и постпирогенным загромождением.
Добавим, что конь Пржевальского был открыт в 1879 г. Николаем Михайловичем Пржевальским в Центральной Азии и описан как новый для науки вид Иваном Семеновичем Поляковым в 1881 году.
Лошадь Пржевальского - это единственный имеющийся вид диких лошадей. Они имеют одну из самых древних особенностей окраски лошадей - саврасу масть, характеризующуюся пастельными оттенками гнедо-саврасовой масти с характерной темной полосой вдоль спины.
Ранее мы показывали фото, сделанные в Чернобыле в первые дни войны.
Также мы писали, что в заповеднике показывали ночную жизнь вышедших на охоту животных.