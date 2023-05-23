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В Чернобыле показали животных, приспосабливающихся к любым условиям: впечатляющие фото

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Чернобыль, Вторник 23 мая 2023 10:53
В Чернобыле показали животных, приспосабливающихся к любым условиям: впечатляющие фото В Чернобыле показали лошадей Пржевальского (коллаж: Styler)
Автор: Татьяна Самарук

В Чернобыле увидели немало лошадей Пржевальского. Такие животные удачно приспосабливаются к любым условиям.

Об этом сообщили на странице Чернобыльского заповедника в Facebook.

Обычно дикие кони устойчиво ассоциируются со степями или полупустынями, откуда родом предки тех же лошадей Пржевальского.

Однако, как оказывается, эти немалые копытные удачно приспосабливаются к разным условиям. Они отлично чувствуют себя на территории Чернобыльского заповедника.

В частности, их можно увидеть не только на лугах и полузаросших кустарниках, но и в больших лесных массивах с буреломами и постпирогенным загромождением.

В Чернобыле показали животных, приспосабливающихся к любым условиям: впечатляющие фотоЛошади Пржевальского в Чернобыльском заповеднике (facebook.com/zapovidnyk2018)

Добавим, что конь Пржевальского был открыт в 1879 г. Николаем Михайловичем Пржевальским в Центральной Азии и описан как новый для науки вид Иваном Семеновичем Поляковым в 1881 году.

Лошадь Пржевальского - это единственный имеющийся вид диких лошадей. Они имеют одну из самых древних особенностей окраски лошадей - саврасу масть, характеризующуюся пастельными оттенками гнедо-саврасовой масти с характерной темной полосой вдоль спины.

В Чернобыле показали животных, приспосабливающихся к любым условиям: впечатляющие фотоВ Чернобыле показали животных, приспосабливающихся к любым условиям: впечатляющие фотоВ Чернобыле показали животных, приспосабливающихся к любым условиям: впечатляющие фотоЛошади Пржевальского в Чернобыльском заповеднике (facebook.com/zapovidnyk2018)

Ранее мы показывали фото, сделанные в Чернобыле в первые дни войны.

Также мы писали, что в заповеднике показывали ночную жизнь вышедших на охоту животных.

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