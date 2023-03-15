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У Чорнобилі показали тварин, які піднімають рівень води в річках, щоб захистити свої домівки (фото)

Бобри у Чорнобилі (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

У Чорнобильській зоні відчуження мешкають тварини, які навчились підвищувати рівень водойми чи річок. Бобри роблять це для того, щоб захистити власні домівки від хижаків.

Про це повідомили на сторінці Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника у Facebook.

Що роблять тварини

Тварини використовують власні зуби, як будівельний інструмент.

У заповіднику зазначають, що бобри валять дерева й обгризають гілки, користуючись зубами, ніби пилкою. Все для того, щоб спорудити власне житло.

"Ці тварини-будівничі роблять домівки двох типів: на високих берегах річок риють нори, а у водоймах з низькими заболоченими берегами споруджують житлові "хатки". Отвір нори та виходи хатки завжди розташовані нижче рівня води", - йдеться у повідомленні.

У Чорнобильській зоні показали бобрів (facebook.com/zapovidnyk2018)

Як захищають своє житло

У Заповіднику додали, що для того, щоб хижаки не проникли в житло, бобри штучно підвищують рівень води. Для цього вони споруджують греблі й загати з дерев, хмизу, сухої трави, каміння та бруду.

"А щоб сплавити гілки, тварини риють канали. Інколи бобри "нагризають" зайвий будівельний матеріал", - додали фахівці.

Бобер європейський, або річковий - охоронного статусу в Україні не має. Як мисливський вид для сучасних мисливців особливого інтересу не представляє з причини відсутності попиту на боброве хутро.

У Чорнобильській зоні показали бобрів (facebook.com/zapovidnyk2018)

Раніше ми повідомляли, що у Чорнобилі в кадр потрапили рідкісні тварини.

Також у заповіднику показували фото, зроблене в перші дні війни.

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Чорнобильтварини