У Чорнобилі показали рідкісного птаха: в заповіднику їх всього 10 пар (фото)

У Чорнобильському заповіднику мешкає дуже рідкісний птах - лунь лучний. Загалом у зоні відчуження налічується близько десяти пар цих хижаків.

"Лунь лучний на території Чорнобильського заповідника є рідкісним гніздовим птахом. Наразі фахівці налічують тут до десяти пар. Хоча рік у рік чисельність цих хижих пернатих може змінюватись, оскільки вони не прив'язані до постійних місць гніздування", - сказано під кадрами.

У Чорнобилі показали хижу і рідкісну птицю (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Цікаві факти про рідкісного птаха

Свої гнізда птиці розташовують землі під прикриттям високої трави чи бур'яну. Іноді облаштовують їх у розріджених чагарниках очерету. Невеликі та незграбні гнізда складаються зі стебел бур'янів та гілок кущів.

Лоток складається з м'якших стебел рослин - соломи, іноді пір'я самки. У кладці 3 – 4 яйця, рідко – 5 і, як виняток, 6 яєць.



Насиджувати самка починає з першого яйця, тому пташенята в гнізді мають різний вік.

На території заповідника зазвичай гніздиться до 10 пар. Але з року в рік чисельність пар може змінюватись.

Відлітати луні починають досить рано. Вже у серпні їх майже не побачиш. Це поодинокі птахи, які мігрують чи повільно кочують.

Зазвичай ці хижаки відлітають до Екваторіальної чи Південної Африки.