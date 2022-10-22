У Чорнобилі показали ніжну тварину надзвичайної краси (фото)

"Маленький олень легкої та витонченої статури…", - так теж описують європейську чи дику козу, козулю, яка досить часто зустрічається на заповідних просторах", - сказано в повідомленні.

У Чорнобилі засвітилася сарна(фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Що нам відомо про сарну

У літній період сарни тримаються поодинці, групи утворюють лише самки із сеголітками. У жовтні тварини об'єднуються у табуни по 4-8 особин, рідше у більші, що існують до весни наступного року.

Утворення стад у зимовий період набагато полегшує пересування та добування їжі, сприяючи успішному переживанню найбільш несприятливої пори року.

Козуля активна в основному в ранковий і сутінковий годинник, віддаючи перевагу розрідженим насадженням з хорошим оглядом, а основну частину ночі і світлого часу доби проводить на лежанні, пережовуючи і перетравлюючи з'їдену їжу.