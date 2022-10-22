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В Чернобыле показали нежное животное необычайной красоты (фото)

В Чернобыле засветилась косуля (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Чернобыльском заповеднике - осень. В Зоне отчуждения в фотокапкан попало животное необычайной красоты - косуля.

Ее снимок показали на официальной странице заповедника в Facebook.

"Маленький олень легкого и изящного телосложения…", – так тоже описывают европейскую или дикую козу, косулю, которая довольно часто встречается на заповедных просторах", - сказано в сообщении.

В Чернобыле засветилась косуля (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Что нам известно о косулях

В летний период косули держатся в одиночку, группы образуют лишь самки с сеголетками. В октябре животные объединяются в табуны по 4-8 особей, реже в более крупные, существующие до весны следующего года.

Образование стад в зимний период намного облегчает передвижение и добывание пищи, способствуя успешному переживанию наиболее неблагоприятного времени года.

Косуля активна в основном в утренние и сумеречные часы, предпочитая разреженные насаждения с хорошим обзором, а основную часть ночи и светлого времени суток проводит на лежке, пережевывая и переваривая съеденную пищу.

Как мы ранее писали, в Чернобыльском заповеднике показали первого животного, прирученного человеком.

А также мы рассказвали, что в Чернобыльском заповеднике показали животных с бакенбардами и гривой.

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Чернобыль