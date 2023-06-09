"Час ніби завмер": у Чорнобилі показали неймовірної краси природу

У Чорнобилі показали мальовничі куточки літньої природи. На фото можна побачити тиху літеплу (вода, якої тепла) річку.

На фото можна побачити дерева й кущі над зеленкувато-болотяним плесом, живі вербові гілочки на старих, притоплених у воді корчуватих стовбурах. До того ж видніється дрібна живність у глибині та на поверхні.

Зокрема, видно, як прісноводна черепаха ловить сонячне проміння.

"Час ніби завмер в цьому куточку дикої природи. Але - ні. Життя є й тут, проте тихе", - йдеться у повідомленні.

Літня природа у Чорнобилі (facebook.com/zapovidnyk2018)

Чорнобильська зона відчуження - це 2600 квадратних кілометрів території, з якої відселили жителів після аварії на Чорнобильській АЕС 26 квітня 1986 року. За час відсутності людини усе вкрилось молодим лісом, і на колишніх полях та в покинутих селах владарюють лише дикі тварини.

Зокрема, туди повернулося багато диких тварин, які у цих краях вважалися рідкісними гостями.