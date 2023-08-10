У Чорнобилі показали, як зараз виглядають одні з найвідоміших кораблів та барж у світі

У Чорнобильській зоні є популярне місце, яке відоме як "остання гавань". Там можна побачити одні з найвідоміших кораблів та барж у світі.
Фото опублікували на сторінці Чорнобильського радіаційно-екологічного заповідника у Facebook.
На фото видно, що старі судна потроху іржавіють та опускаються у воду затоки.
Зокрема, після аварії на ЧАЕС у Чорнобильському затоні - невеликій затоці річки Прип’ять - залишились кілька старих суден.
До аварії затока використовувалась як гавань для ремонту чи утилізації плавзасобів на місцевому судноремонтному заводі.
"Остання гавань. Попри свій занедбаний вигляд, це одні з найвідоміших кораблів та барж у світі", - йдеться у повідомленні.
За словами фахівців, завдяки численним фотографіям відвідувачів ця локація стала дуже популярною.
"Кораблі потроху іржавіють й опускаються у воду. Природа поглине і цю купу металу. Хоч на це знадобиться й певний час", - кажуть у заповіднику.
Судна пришвартовані тут через часткове радіоактивне забруднення. Знайти кораблі можна близько судноремонтного заводу.
Зараз вони частково або повністю занурені в воду.
Кораблі у Чорнобилі (фото: kiyavia)
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