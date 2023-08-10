У Чорнобилі показали, як зараз виглядають одні з найвідоміших кораблів та барж у світі

Як зараз виглядають кораблі

На фото видно, що старі судна потроху іржавіють та опускаються у воду затоки.

Зокрема, після аварії на ЧАЕС у Чорнобильському затоні - невеликій затоці річки Прип’ять - залишились кілька старих суден.

До аварії затока використовувалась як гавань для ремонту чи утилізації плавзасобів на місцевому судноремонтному заводі.

"Остання гавань. Попри свій занедбаний вигляд, це одні з найвідоміших кораблів та барж у світі", - йдеться у повідомленні.

Кораблі у Чорнобилі (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Як локація стала популярною

За словами фахівців, завдяки численним фотографіям відвідувачів ця локація стала дуже популярною.

"Кораблі потроху іржавіють й опускаються у воду. Природа поглине і цю купу металу. Хоч на це знадобиться й певний час", - кажуть у заповіднику.

Судна пришвартовані тут через часткове радіоактивне забруднення. Знайти кораблі можна близько судноремонтного заводу.

Зараз вони частково або повністю занурені в воду.

Кораблі у Чорнобилі (фото: kiyavia)