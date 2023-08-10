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У Чорнобилі показали, як зараз виглядають одні з найвідоміших кораблів та барж у світі

У Чорнобилі показали затонулі кораблі (колаж: Styler)
Автор: Тетяна Самарук

У Чорнобильській зоні є популярне місце, яке відоме як "остання гавань". Там можна побачити одні з найвідоміших кораблів та барж у світі.

Фото опублікували на сторінці Чорнобильського радіаційно-екологічного заповідника у Facebook.

Як зараз виглядають кораблі

На фото видно, що старі судна потроху іржавіють та опускаються у воду затоки.

Зокрема, після аварії на ЧАЕС у Чорнобильському затоні - невеликій затоці річки Прип’ять - залишились кілька старих суден.

До аварії затока використовувалась як гавань для ремонту чи утилізації плавзасобів на місцевому судноремонтному заводі.

"Остання гавань. Попри свій занедбаний вигляд, це одні з найвідоміших кораблів та барж у світі", - йдеться у повідомленні.

Кораблі у Чорнобилі (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Як локація стала популярною

За словами фахівців, завдяки численним фотографіям відвідувачів ця локація стала дуже популярною.

"Кораблі потроху іржавіють й опускаються у воду. Природа поглине і цю купу металу. Хоч на це знадобиться й певний час", - кажуть у заповіднику.

Судна пришвартовані тут через часткове радіоактивне забруднення. Знайти кораблі можна близько судноремонтного заводу.

Зараз вони частково або повністю занурені в воду.

Кораблі у Чорнобилі (фото: kiyavia)

Раніше ми повідомляли, що у Чорнобилі показали благородну тварину, яка восени збирає гарем.

Також показували яскравого хижого звіра, який у зубах ніс впольовану здобич.

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