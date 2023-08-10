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В Чернобыле показали, как сейчас выглядят одни из самых известных кораблей и барж в мире

В Чернобыле показали затонувшие корабли (коллаж: Styler)
Автор: Татьяна Самарук

В Чернобыльской зоне есть популярное место, известное как "последняя гавань". Там можно увидеть одни из самых известных кораблей и барж в мире.

Фото было опубликовано на странице Чернобыльского радиационно-экологического заповедника в Facebook.

Как сейчас выглядят корабли

На фото видно, что старые суда понемногу ржавеют и опускаются в воду.

В частности, после аварии на ЧАЭС в Чернобыльском заливе - небольшом заливе реки Припять - осталось несколько старых судов.

До аварии залив использовался как гавань для ремонта или утилизации плавсредств на местном судоремонтном заводе.

"Последняя гавань. Несмотря на свой заброшенный вид, это одни из самых известных кораблей и барж в мире", - говорится в сообщении.

Корабли в Чернобыле (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Как локация стала популярной

По словам специалистов, благодаря многочисленным фотографиям посетителей эта локация стала очень популярной.

"Корабли понемногу ржавеют и опускаются в воду заливы. Природа поглотит и эту кучу металла. Хотя на это понадобится и время", - говорят в заповеднике.

Суда пришвартованы здесь из-за частичного радиоактивного загрязнения. Найти корабли можно около судоремонтного завода.

Сейчас они частично или полностью погружены в воду.

Корабли в Чернобыле (фото: kiyavia)

Ранее мы сообщали, что в Чернобыле показали благородное животное, которое осенью собирает гарем.

Также показывали яркого хищного зверя, несшего в зубах добычу.

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