У Чорнобилі показали хижу тварину, яка не боїться лютих морозів (фото)

У Чорнобильському заповіднику незабаром настануть зимові холоди, які багато тварин, що там живуть, відмінно переносять. До них відноситься і розкішна представниця сімейства котячих - рись.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на публікацію Чорнобильського заповідника у Facebook.
Рись - це єдиний представник сім'ї котячих, добре пристосований до снігу і лютих морозів, що не боїться холоду. До речі, до зими вона змінює шерсть на густішу і щільнішу.
"Проте цього мало. Головне, є хоча б невеликий жировий підшкірний запас", - йдеться у повідомленні.
Тому восени цей великий дикий кіт активно полює на всіляку живність, адже він природжений мисливець.
В очікуванні здобичі рись може просидіти в одному положенні більше години. Також вона може наздогнати навіть найшвидшого зайця.
У середині 90-х років рись з'явилася на території зони відчуження (теперішньої території Чорнобильського біосферного заповідника).
Шлюбний період цих котячих розтягнутий у часі та охоплює останню декаду лютого та першу декаду березня.
У цей час можна почути шлюбні голоси рисі. Спарювання особин відбувається очевидно на початку березня. У цей період були відзначені разом сліди дорослого самця та самки. Тривалість вагітності становить у середньому 65 днів.
У середньому одна рись народжує 1-3 кошенят. Самець участі в розмноженні не бере, самка сама годує та доглядає потомства.
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