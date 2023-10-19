В Чернобыле показали хищное животное, которое не боится лютых морозов (фото)

В Чернобыльском заповеднике скоро наступят зимние холода, которые многие живущие там животные, отлично переносят. К ним относится и шикарная представительница семейства кошачьих - рысь.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) ссылаясь на публикация Чернобыльского заповедника в Facebook.

Что нам известно о рыси

Рысь - это единственный представитель семьи кошачьих, хорошо приспособленный к снегу и не боящийся лютых морозов. Кстати, к зиме она меняет шерсть на более густую и плотную.

"Однако этого мало. Главное, есть хотя бы небольшой жировой подкожный запас", - сказано в сообщении.

Поэтому осенью эта большая дикая кошка активно охотится на всяческую живность, ведь она прирожденный охотник.

В ожидании добычи она может просидеть в одном положении больше часа. Также она в состоянии догнать даже самого быстрого зайца.

В Чернобыльском заповеднике обитает рысь (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Когда в Чернобыле появилась рысь

В середине 90-ых годов рысь появилась на территории зоны отчуждения (нынешней территории Чернобыльского биосферного заповедника).

Брачный период этих кошачьих растянут во времени и охватывает последнюю декаду февраля и первую декаду марта.

В это время можно услышать брачные голоса рыси. Спаривание особей происходит очевидно в начале марта. В этот период были отмечены вместе следы взрослого самца и самки. Продолжительность беременности составляет в среднем 65 дней.

В среднем одна рысь рождает 1-3 котят. Самец участия в размножении не принимает, самка сама кормит и ухаживает за потомством.