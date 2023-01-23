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У Чорнобилі показали грайливу тварину, яка чудово плаває (фото)

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Чорнобиль, Понеділок 23 січня 2023 12:30
У Чорнобилі показали грайливу тварину, яка чудово плаває (фото) У Чорнобилі показали видру (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Видра - це тварина, яка чудово плаває і у воді видобуває собі їжу. Вона також мешкає і в Чорнобильському заповіднику.

Знімком та цікавими фактами поділилися на сторінці заповідника у Facebook.

Що ми знаємо про видру

Видри - надзвичайно грайливі створіння. Але ще більше вони люблять смачно поїсти. Тому будь-яку можливість використовують, щоб упіймати рибу, жабу, рака чи якогось іншого водного безхребетного.

А ще ці вертляві хижаки добре плавають та пірнають. Лід їм - не завада. Адже завжди знайдеться ополонка, або незамерзла вода, де можна зайнятися рибалкою або дослідженням підводного світу.

Видра дуже невибаглива до характеру місць проживання. Сліди її перебування з однаковим успіхом можна знайти на берегах водосховищ різних типів - від таких великих річок як Дніпро, Десна, Буг та Донець до невеликих річок та дрібних заплавних чи терасних озер, меліоративних каналів, сільських ставків.

Визначальними чинниками є розвиток гідрологічної мережі, характер гідрорежиму водойм та наявність корму (насамперед риби). Тому у верхів'ях малих річок і струмків, що пересихають, видру можна і не зустріти.

За день видра з'їдає щонайменше одного кілограма риби. Поповнення у тварин відбувається переважно влітку.

У Чорнобилі показали грайливу тварину, яка чудово плаває (фото)Видру в Чорнобилі показали на фото (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Нагадаємо, що в Чорнобилі знову зафіксували рідкісного звіра, знайомого нам із казок.

Раніше ми писали, що у Чорнобилі показали чижа із незвичайним забарвленням.

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Чорнобиль