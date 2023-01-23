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В Чернобыле показали игривое животное, которое прекрасно плавает (фото)

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Чернобыль, Понедельник 23 января 2023 12:30
В Чернобыле показали игривое животное, которое прекрасно плавает (фото) В Чернобыле показали выдру (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Выдра - это животное, которое чудесно плавает и в воде добывает себе еду. Она также обитает и в Чернобыльском заповеднике.

Снимком и интересными фактами поделились на странице заповедника в Facebook.

Что мы знаем о выдрах

Выдры – чрезвычайно игривые создания. Но еще больше они любят вкусно поесть. Поэтому любую возможность используют, чтобы поймать рыбу, лягушку, рака или какого-нибудь другого водного беспозвоночного.

А еще эти вертлявые хищники хорошо плавают и ныряют. Лед им – не помеха. Ведь всегда найдется прорубь, или незамерзшая вода, где можно заняться рыбалкой или исследованием подводного мира.

Выдра весьма неприхотлива к характеру мест обитания. Следы ее пребывания с одинаковым успехом можно обнаружить на берегах водохранилищ разных типов – от таких крупных рек как Днепр, Десна, Буг и Донец до небольших рек и мелких пойменных или террасных озер, мелиоративных каналов, сельских прудов.

Определяющими факторами являются развитие гидрологической сети, характер гидрорежима водоемов и наличие корма (прежде всего рыбы). Поэтому в верховьях пересыхающих малых рек и ручьев выдру можно и не встретить.

За день выдра съедает не менее одного килограмма рыбы. Потомство у животных случается в основном летом.

В Чернобыле показали игривое животное, которое прекрасно плавает (фото)Выдру в Чернобыле показали на фото (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Напомним, что в Чернобыле снова зафиксировали редкого зверя, знакомого нам из сказок.

Ранее мы писали, что в Чернобыле показали чижа с необычным окрасом.

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Чернобыль