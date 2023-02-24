У Чорнобилі показали фото, зроблене в перші дні війни

Екологи опублікували фото, яке було зроблено фотопастками 25 лютого 2022 року. Зазначається, що тоді окупанти вже зайняли ЧАЕС і просунулись за кілька десятків кілометрів поза зоною відчуження.

Знімок зроблено за допомогою фотопасток проєкту "Полісся - дика природа без кордонів".

"Майбутнє Чорнобильського заповідника - невизначене, як і доля його мешканців! Проте навіть у перші - найважчі - дні після вторгнення ми були впевнені: будуть нові світанки, і звільнення наших території - лише справа часу та, головне, - героїчних зусиль народу України", - підкреслили в пресслужбі.

Зазначається, що над заповідником та зоною відчуження синьо-жовтий прапор знову з'явився першого квітня 2022.

Додамо, що на фото можна побачити оленя благородного.

Олень благородний (facebook.com/zapovidnyk)