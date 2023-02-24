В Чернобыле показали фото, сделанное в первые дни войны: что можно увидеть

В первые дни полномасштабной войны России против Украины, в феврале 2022 года, оккупанты заняли ЧАЭС и продвинулись за территорию Зоны отчуждения. Однако, несмотря на это, там продолжили работать фотоловушки экологов.
Об этом сообщили на странице Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в Facebook.
Экологи опубликовали фото, сделанное фотоловушками 25 февраля 2022 года. Отмечается, что тогда оккупанты уже заняли ЧАЭС и продвинулись за несколько десятков километров вне зоны отчуждения.
Снимок сделан с помощью фотоловушек проекта "Полесье - дикая природа без границ".
"Будущее Чернобыльского заповедника - неопределенное, как и судьба его жителей! Однако даже в первые - самые трудные - дни после вторжения мы были уверены: будут новые рассветы, и освобождение нашей территории - только дело времени и, главное, - героических усилий народа Украины", - подчеркнули в пресс-службе.
Отмечается, что над заповедником и зоной отчуждения сине-желтый флаг снова появился первого апреля 2022 года.
На фото можно увидеть оленя благородного.
Ранее в заповеднике показывали птицу, что ночует в сугробах.
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