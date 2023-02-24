В Чернобыле показали фото, сделанное в первые дни войны: что можно увидеть

Экологи опубликовали фото, сделанное фотоловушками 25 февраля 2022 года. Отмечается, что тогда оккупанты уже заняли ЧАЭС и продвинулись за несколько десятков километров вне зоны отчуждения.

Снимок сделан с помощью фотоловушек проекта "Полесье - дикая природа без границ".

"Будущее Чернобыльского заповедника - неопределенное, как и судьба его жителей! Однако даже в первые - самые трудные - дни после вторжения мы были уверены: будут новые рассветы, и освобождение нашей территории - только дело времени и, главное, - героических усилий народа Украины", - подчеркнули в пресс-службе.

Отмечается, что над заповедником и зоной отчуждения сине-желтый флаг снова появился первого апреля 2022 года.

На фото можно увидеть оленя благородного.

Олень благородный (facebook.com/zapovidnyk)