"Чорний" список компонентів, яких не повинно бути у складі косметики

Деякі компоненти, що входять у склад косметики, здатні негативно впливати на стан шкіри, викликаючи подразнення та алергії. Експерти назвали, яких речовин варто остерігатись та пояснили, як можна визначити їх у складі засобів.

Про це розповіли на сторінці в Instagram .

Яких компонентів не має бути у косметичних засобах

"У складі косметичних засобів є безліч інгредієнтів. Але не всі з них мають корисний вплив на шкіру. Деякі навіть їй шкодять", - заявляють експерти.

Вони діляться так званим "чорним" списком компонентів, які можуть мати негативний вплив на організм, при застосуванні косметики із їхнім вмістом.

Яких компонентів варто остерігатись:

Парабени - консерванти, які можуть впливати на гормональний фон та є чутливими до ультрафіолетового випромінювання.

Пропіленгліколь - продукт нафтопереробки, який подразнює шкіру і викликає алергічні реакції.

Формальдегід - канцерогенна речовина, яка провокує сильні алергічні реакції шкіри та очей.

Як виявити ці компоненти у складі косметики

При виборі косметики потрібно добре читати склад засобу. Важливо, аби у переліку не було згаданих речовин. Вони можуть позначатись по-різному. Нижче наводимо назви, аби їх можна було з легкістю розпізнати.

Також при виборі косметичних засобів зважайте на індивідуальні особливості організму - аби у складі не було компонентів, на які у вас є алергія.

Список позначок, які вказують на вміст шкідливих речовин у косметиці (скриншот)