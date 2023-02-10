"Черный" список компонентов, которых не должно быть в составе косметики

Некоторые компоненты, входящие в состав косметики, способны негативно влиять на состояние кожи, вызывая раздражение и аллергию. Эксперты назвали, каких веществ следует остерегаться и объяснили, как можно определить их в составе средств.

Об этом рассказали на странице в Instagram .

Каких компонентов не должно быть в косметических средствах

"В составе косметических средств есть множество ингредиентов. Но не все из них оказывают полезное влияние на кожу. Некоторые даже ей вредят", - заявляют эксперты.

Они делятся так называемым "черным" списком компонентов, которые могут оказать негативное влияние на организм при применении косметики с их содержанием.

Каких компонентов нужно опасаться:

Парабены - консерванты, которые могут влиять на гормональный фон и чувствительны к ультрафиолетовому излучению.

Пропиленгликоль - продукт нефтепереработки, раздражающий кожу и вызывающий аллергические реакции.

Формальдегид - канцерогенное вещество, которое провоцирует сильные аллергические реакции кожи и глаз.

Как обнаружить эти компоненты в составе косметике

При выборе косметики необходимо хорошо читать состав средства. Важно, чтобы в перечне не было упомянутых веществ. Они могут обозначаться по-разному. Ниже приводим названия, чтобы их можно было легко распознать.

Также при выборе косметических средств учитывайте индивидуальные особенности организма - чтобы в составе не было компонентов, на которые у вас есть аллергия.

Список обозначений, которые указывают на содержание вредных веществ в косметике (скриншот)