"Черный" список компонентов, которых не должно быть в составе косметики
Некоторые компоненты, входящие в состав косметики, способны негативно влиять на состояние кожи, вызывая раздражение и аллергию. Эксперты назвали, каких веществ следует остерегаться и объяснили, как можно определить их в составе средств.
Об этом рассказали на странице в Instagram.
Каких компонентов не должно быть в косметических средствах
"В составе косметических средств есть множество ингредиентов. Но не все из них оказывают полезное влияние на кожу. Некоторые даже ей вредят", - заявляют эксперты.
Они делятся так называемым "черным" списком компонентов, которые могут оказать негативное влияние на организм при применении косметики с их содержанием.
Каких компонентов нужно опасаться:
- Парабены - консерванты, которые могут влиять на гормональный фон и чувствительны к ультрафиолетовому излучению.
- Пропиленгликоль - продукт нефтепереработки, раздражающий кожу и вызывающий аллергические реакции.
- Формальдегид - канцерогенное вещество, которое провоцирует сильные аллергические реакции кожи и глаз.
Как обнаружить эти компоненты в составе косметике
При выборе косметики необходимо хорошо читать состав средства. Важно, чтобы в перечне не было упомянутых веществ. Они могут обозначаться по-разному. Ниже приводим названия, чтобы их можно было легко распознать.
Также при выборе косметических средств учитывайте индивидуальные особенности организма - чтобы в составе не было компонентов, на которые у вас есть аллергия.
Список обозначений, которые указывают на содержание вредных веществ в косметике (скриншот)
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