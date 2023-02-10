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"Черный" список компонентов, которых не должно быть в составе косметики

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Пятница 10 февраля 2023 16:56
"Черный" список компонентов, которых не должно быть в составе косметики Каких компонентов не должно быть в косметических средствах (фото: freepik)
Автор: Василина Копытко

Некоторые компоненты, входящие в состав косметики, способны негативно влиять на состояние кожи, вызывая раздражение и аллергию. Эксперты назвали, каких веществ следует остерегаться и объяснили, как можно определить их в составе средств.

Об этом рассказали на странице в Instagram.

Каких компонентов не должно быть в косметических средствах

"В составе косметических средств есть множество ингредиентов. Но не все из них оказывают полезное влияние на кожу. Некоторые даже ей вредят", - заявляют эксперты.

Они делятся так называемым "черным" списком компонентов, которые могут оказать негативное влияние на организм при применении косметики с их содержанием.

Каких компонентов нужно опасаться:

  • Парабены - консерванты, которые могут влиять на гормональный фон и чувствительны к ультрафиолетовому излучению.
  • Пропиленгликоль - продукт нефтепереработки, раздражающий кожу и вызывающий аллергические реакции.
  • Формальдегид - канцерогенное вещество, которое провоцирует сильные аллергические реакции кожи и глаз.

Как обнаружить эти компоненты в составе косметике

При выборе косметики необходимо хорошо читать состав средства. Важно, чтобы в перечне не было упомянутых веществ. Они могут обозначаться по-разному. Ниже приводим названия, чтобы их можно было легко распознать.

Также при выборе косметических средств учитывайте индивидуальные особенности организма - чтобы в составе не было компонентов, на которые у вас есть аллергия.

&quot;Черный&quot; список компонентов, которых не должно быть в составе косметики&quot;Черный&quot; список компонентов, которых не должно быть в составе косметики&quot;Черный&quot; список компонентов, которых не должно быть в составе косметикиСписок обозначений, которые указывают на содержание вредных веществ в косметике (скриншот)

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