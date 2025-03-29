З чорним гумором, інтригою та драмою: 5 кримінальних серіалів, які захоплюють з першої серії

Дикі землі (Wilderness)

Психологічний трилер розповідає про подружню пару, яка вирушає у подорож через Америку. Лів, яка щойно дізналася про зраду свого чоловіка, мріє про помсту. Романтичний відпочинок перетворюється у небезпечну пригоду, яка матиме страшні наслідки.

Солоденька (Sweetpea)

Британський серіал із нотками чорного гумору та психологічного трилера. Піппа завжди намагалася бути непоміченою. Втрата батька змінює дівчину та підштовхує до втілення небезпечних й жорстоких бажань.

Некролог (Obituary)

Молода журналістка знаходить відраду в написанні некрологів. Коли ж газета через фінансові труднощі переводить її на оплату за матеріал, дівчина розробляє несподіваний план. Вона підлаштовує випадкові вбивства у місті. Все йде чудово, поки в редакції не з'являється кримінальний кореспондент, який починає розслідувати справу.

Замкнуте коло (Full Circle)

Поліція Нью-Йорка розслідує невдалу спробу викрадення сина заможної пари. Спочатку здається, що справа заходить в глухий кут, адже у ньому поєднані абсолютно різні люди. Проте згодом назовні випливають неочікувані таємниці.

Твоя компанія (The Company You Keep)

Головний герой, як і його родина, - шахрай. Якось він знайомиться з дівчиною, яка виявляється агенткою ФБР. Балансуючи між почуттями та професійними обов'язками, герої намагаються зрозуміти, чи можна побудувати щасливі стосунки, коли твоє життя - обман.

Вас також може зацікавити: