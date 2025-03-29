З чорним гумором, інтригою та драмою: 5 кримінальних серіалів, які захоплюють з першої серії

Якщо ви шукаєте історії, які поєднують у собі гумор, інтригу та драму, то наша добірка буде корисною. Від психологічних трилерів до кримінальних детективів - ці проєкти захоплюють з першої серії!
Які серіали подивитися, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Психологічний трилер розповідає про подружню пару, яка вирушає у подорож через Америку. Лів, яка щойно дізналася про зраду свого чоловіка, мріє про помсту. Романтичний відпочинок перетворюється у небезпечну пригоду, яка матиме страшні наслідки.
Британський серіал із нотками чорного гумору та психологічного трилера. Піппа завжди намагалася бути непоміченою. Втрата батька змінює дівчину та підштовхує до втілення небезпечних й жорстоких бажань.
Молода журналістка знаходить відраду в написанні некрологів. Коли ж газета через фінансові труднощі переводить її на оплату за матеріал, дівчина розробляє несподіваний план. Вона підлаштовує випадкові вбивства у місті. Все йде чудово, поки в редакції не з'являється кримінальний кореспондент, який починає розслідувати справу.
Поліція Нью-Йорка розслідує невдалу спробу викрадення сина заможної пари. Спочатку здається, що справа заходить в глухий кут, адже у ньому поєднані абсолютно різні люди. Проте згодом назовні випливають неочікувані таємниці.
Головний герой, як і його родина, - шахрай. Якось він знайомиться з дівчиною, яка виявляється агенткою ФБР. Балансуючи між почуттями та професійними обов'язками, герої намагаються зрозуміти, чи можна побудувати щасливі стосунки, коли твоє життя - обман.
Вас також може зацікавити: