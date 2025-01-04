Чорні чи білі? Які родзинки вважаються найкориснішими

Родзинки - це улюблений багатьма сухофрукт, який часто використовують у кулінарії або як перекус. Але який вид родзинок обрати: чорні чи білі? Обидва варіанти мають свої унікальні властивості, проте відрізняються за складом та користю для здоров'я.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які родзинки можна вважати найкориснішим вибором.
Корисні властивості
Чорні родзинки виготовляють із темних сортів винограду. Вони багаті на:
Рекомендації для вживання
Чорні родзинки ідеально підходять людям, які потребують підвищення рівня гемоглобіну, а також для зміцнення серцево-судинної системи.
Корисні властивості
Білі родзинки виробляють із світлих сортів винограду. Вони містять:
Рекомендації для вживання
Білі родзинки - чудовий варіант для спортсменів або людей, які мають підвищену фізичну активність.
Незалежно від кольору, варто дотримуватися таких рекомендацій:
Обидва види родзинок - це смачна й корисна частина раціону. Вибір залежить від ваших потреб і вподобань.
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В матеріалі використано такі джерела - Nutrients, Eat this, not That.