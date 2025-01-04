Черный или белый? Какой изюм считается самым полезным

Чем полезен черный изюм

Полезные свойства

Черный изюм изготавливают из темных сортов винограда. Он богат на:

Антиоксиданты , в частности ресвератрол, который помогает бороться со свободными радикалами, замедляет процессы старения и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

, в частности ресвератрол, который помогает бороться со свободными радикалами, замедляет процессы старения и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Железо , способствующее профилактике анемии.

, способствующее профилактике анемии. Фитохимические вещества, которые помогают поддерживать здоровье глаз.

Рекомендации для употребления

Черный изюм идеально подходит людям, которые нуждаются в повышении уровня гемоглобина, а также для укрепления сердечно-сосудистой системы.

Чем полезен белый изюм

Полезные свойства

Белый изюм производят из светлых сортов винограда. Он содержит:

Витамины группы В , которые важны для нервной системы.

, которые важны для нервной системы. Кальций , способствующий укреплению костей и зубов.

, способствующий укреплению костей и зубов. Глюкозу, которая быстро обеспечивает организм энергией.

Рекомендации для употребления

Белый изюм - отличный вариант для спортсменов или людей, которые имеют повышенную физическую активность.

Какой изюм лучше выбирать?

Если вы хотите укрепить иммунитет, повысить уровень железа в крови или предотвратить старение, выбирайте черный изюм .

. Если вам нужна быстрая энергия, поддержка костей или улучшение нервной системы, ваш выбор - белый изюм.

Независимо от цвета, следует придерживаться таких рекомендаций:

Выбирайте необработанный изюм , без добавления сахара или серного диоксида.

, без добавления сахара или серного диоксида. Перед употреблением всегда промывайте изюм, чтобы удалить остатки консервантов.

Оба вида изюма - это вкусная и полезная часть рациона. Выбор зависит от ваших потребностей и предпочтений.