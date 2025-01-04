Черный или белый? Какой изюм считается самым полезным

Изюм - это любимый многими сухофрукт, который часто используют в кулинарии или как перекус. Но какой вид изюма выбрать: черный или белый? Оба варианта имеют свои уникальные свойства, однако отличаются по составу и пользе для здоровья.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие изюминки можно считать самым полезным выбором.
Полезные свойства
Черный изюм изготавливают из темных сортов винограда. Он богат на:
Рекомендации для употребления
Черный изюм идеально подходит людям, которые нуждаются в повышении уровня гемоглобина, а также для укрепления сердечно-сосудистой системы.
Полезные свойства
Белый изюм производят из светлых сортов винограда. Он содержит:
Рекомендации для употребления
Белый изюм - отличный вариант для спортсменов или людей, которые имеют повышенную физическую активность.
Независимо от цвета, следует придерживаться таких рекомендаций:
Оба вида изюма - это вкусная и полезная часть рациона. Выбор зависит от ваших потребностей и предпочтений.
Узнайте, что полезнее - яблоко или груша?
Читайте о 6 полезных зимних фруктах, которых стоит наесться в сезон.
В материале использованы следующие источники - Nutrients, Eat this, not That.