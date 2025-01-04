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Черный или белый? Какой изюм считается самым полезным

Фото: Какой изюм самый полезный (wikipedia.org)
Автор: Людмила Жукова

Изюм - это любимый многими сухофрукт, который часто используют в кулинарии или как перекус. Но какой вид изюма выбрать: черный или белый? Оба варианта имеют свои уникальные свойства, однако отличаются по составу и пользе для здоровья.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие изюминки можно считать самым полезным выбором.

Чем полезен черный изюм

Полезные свойства

Черный изюм изготавливают из темных сортов винограда. Он богат на:

  • Антиоксиданты, в частности ресвератрол, который помогает бороться со свободными радикалами, замедляет процессы старения и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
  • Железо, способствующее профилактике анемии.
  • Фитохимические вещества, которые помогают поддерживать здоровье глаз.

Рекомендации для употребления

Черный изюм идеально подходит людям, которые нуждаются в повышении уровня гемоглобина, а также для укрепления сердечно-сосудистой системы.

Чем полезен белый изюм

Полезные свойства

Белый изюм производят из светлых сортов винограда. Он содержит:

  • Витамины группы В, которые важны для нервной системы.
  • Кальций, способствующий укреплению костей и зубов.
  • Глюкозу, которая быстро обеспечивает организм энергией.

Рекомендации для употребления

Белый изюм - отличный вариант для спортсменов или людей, которые имеют повышенную физическую активность.

Какой изюм лучше выбирать?

  • Если вы хотите укрепить иммунитет, повысить уровень железа в крови или предотвратить старение, выбирайте черный изюм.
  • Если вам нужна быстрая энергия, поддержка костей или улучшение нервной системы, ваш выбор - белый изюм.

Независимо от цвета, следует придерживаться таких рекомендаций:

  • Выбирайте необработанный изюм, без добавления сахара или серного диоксида.
  • Перед употреблением всегда промывайте изюм, чтобы удалить остатки консервантов.

Оба вида изюма - это вкусная и полезная часть рациона. Выбор зависит от ваших потребностей и предпочтений.

 

 

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В материале использованы следующие источники - Nutrients, Eat this, not That.

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