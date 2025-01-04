Чорні чи білі? Які родзинки вважаються найкориснішими

Родзинки - це улюблений багатьма сухофрукт, який часто використовують у кулінарії або як перекус. Але який вид родзинок обрати: чорні чи білі? Обидва варіанти мають свої унікальні властивості, проте відрізняються за складом та користю для здоров'я.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які родзинки можна вважати найкориснішим вибором.

Чим корисні чорні родзинки Корисні властивості Чорні родзинки виготовляють із темних сортів винограду. Вони багаті на: Антиоксиданти , зокрема ресвератрол, який допомагає боротися з вільними радикалами, уповільнює процеси старіння та знижує ризик серцево-судинних захворювань.

, зокрема ресвератрол, який допомагає боротися з вільними радикалами, уповільнює процеси старіння та знижує ризик серцево-судинних захворювань. Залізо , що сприяє профілактиці анемії.

, що сприяє профілактиці анемії. Фітохімічні речовини, які допомагають підтримувати здоров’я очей. Рекомендації для вживання Чорні родзинки ідеально підходять людям, які потребують підвищення рівня гемоглобіну, а також для зміцнення серцево-судинної системи. Чим корисні білі родзинки Корисні властивості Білі родзинки виробляють із світлих сортів винограду. Вони містять: Вітаміни групи В , які важливі для нервової системи.

, які важливі для нервової системи. Кальцій , що сприяє зміцненню кісток і зубів.

, що сприяє зміцненню кісток і зубів. Глюкозу, яка швидко забезпечує організм енергією. Рекомендації для вживання Білі родзинки - чудовий варіант для спортсменів або людей, які мають підвищену фізичну активність. Які родзинки краще обирати? Якщо ви хочете зміцнити імунітет, підвищити рівень заліза в крові або запобігти старінню, обирайте чорні родзинки .

. Якщо вам потрібна швидка енергія, підтримка кісток чи покращення нервової системи, ваш вибір - білі родзинки. Незалежно від кольору, варто дотримуватися таких рекомендацій: Вибирайте необроблені родзинки , без додавання цукру чи сірчаного діоксиду.

, без додавання цукру чи сірчаного діоксиду. Перед вживанням завжди промивайте родзинки, щоб видалити залишки консервантів. Обидва види родзинок - це смачна й корисна частина раціону. Вибір залежить від ваших потреб і вподобань.