Чорні чи білі? Які родзинки вважаються найкориснішими
Родзинки - це улюблений багатьма сухофрукт, який часто використовують у кулінарії або як перекус. Але який вид родзинок обрати: чорні чи білі? Обидва варіанти мають свої унікальні властивості, проте відрізняються за складом та користю для здоров'я.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які родзинки можна вважати найкориснішим вибором.
Чим корисні чорні родзинки
Корисні властивості
Чорні родзинки виготовляють із темних сортів винограду. Вони багаті на:
- Антиоксиданти, зокрема ресвератрол, який допомагає боротися з вільними радикалами, уповільнює процеси старіння та знижує ризик серцево-судинних захворювань.
- Залізо, що сприяє профілактиці анемії.
- Фітохімічні речовини, які допомагають підтримувати здоров’я очей.
Рекомендації для вживання
Чорні родзинки ідеально підходять людям, які потребують підвищення рівня гемоглобіну, а також для зміцнення серцево-судинної системи.
Чим корисні білі родзинки
Корисні властивості
Білі родзинки виробляють із світлих сортів винограду. Вони містять:
- Вітаміни групи В, які важливі для нервової системи.
- Кальцій, що сприяє зміцненню кісток і зубів.
- Глюкозу, яка швидко забезпечує організм енергією.
Рекомендації для вживання
Білі родзинки - чудовий варіант для спортсменів або людей, які мають підвищену фізичну активність.
Які родзинки краще обирати?
- Якщо ви хочете зміцнити імунітет, підвищити рівень заліза в крові або запобігти старінню, обирайте чорні родзинки.
- Якщо вам потрібна швидка енергія, підтримка кісток чи покращення нервової системи, ваш вибір - білі родзинки.
Незалежно від кольору, варто дотримуватися таких рекомендацій:
- Вибирайте необроблені родзинки, без додавання цукру чи сірчаного діоксиду.
- Перед вживанням завжди промивайте родзинки, щоб видалити залишки консервантів.
Обидва види родзинок - це смачна й корисна частина раціону. Вибір залежить від ваших потреб і вподобань.
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В матеріалі використано такі джерела - Nutrients, Eat this, not That.
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