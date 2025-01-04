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Чорні чи білі? Які родзинки вважаються найкориснішими

Субота 04 січня 2025 15:00
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Чорні чи білі? Які родзинки вважаються найкориснішими Фото: Які родзинки найкорисніші (wikipedia.org)
Автор: Людмила Жукова

Родзинки - це улюблений багатьма сухофрукт, який часто використовують у кулінарії або як перекус. Але який вид родзинок обрати: чорні чи білі? Обидва варіанти мають свої унікальні властивості, проте відрізняються за складом та користю для здоров'я.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які родзинки можна вважати найкориснішим вибором.

Чим корисні чорні родзинки

Корисні властивості

Чорні родзинки виготовляють із темних сортів винограду. Вони багаті на:

  • Антиоксиданти, зокрема ресвератрол, який допомагає боротися з вільними радикалами, уповільнює процеси старіння та знижує ризик серцево-судинних захворювань.
  • Залізо, що сприяє профілактиці анемії.
  • Фітохімічні речовини, які допомагають підтримувати здоров’я очей.

Рекомендації для вживання

Чорні родзинки ідеально підходять людям, які потребують підвищення рівня гемоглобіну, а також для зміцнення серцево-судинної системи.

Чим корисні білі родзинки

Корисні властивості

Білі родзинки виробляють із світлих сортів винограду. Вони містять:

  • Вітаміни групи В, які важливі для нервової системи.
  • Кальцій, що сприяє зміцненню кісток і зубів.
  • Глюкозу, яка швидко забезпечує організм енергією.

Рекомендації для вживання

Білі родзинки - чудовий варіант для спортсменів або людей, які мають підвищену фізичну активність.

Які родзинки краще обирати?

  • Якщо ви хочете зміцнити імунітет, підвищити рівень заліза в крові або запобігти старінню, обирайте чорні родзинки.
  • Якщо вам потрібна швидка енергія, підтримка кісток чи покращення нервової системи, ваш вибір - білі родзинки.

Незалежно від кольору, варто дотримуватися таких рекомендацій:

  • Вибирайте необроблені родзинки, без додавання цукру чи сірчаного діоксиду.
  • Перед вживанням завжди промивайте родзинки, щоб видалити залишки консервантів.

Обидва види родзинок - це смачна й корисна частина раціону. Вибір залежить від ваших потреб і вподобань.

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В матеріалі використано такі джерела - Nutrients, Eat this, not That.

Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

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