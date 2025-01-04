Черный или белый? Какой изюм считается самым полезным
Изюм - это любимый многими сухофрукт, который часто используют в кулинарии или как перекус. Но какой вид изюма выбрать: черный или белый? Оба варианта имеют свои уникальные свойства, однако отличаются по составу и пользе для здоровья.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие изюминки можно считать самым полезным выбором.
Чем полезен черный изюм
Полезные свойства
Черный изюм изготавливают из темных сортов винограда. Он богат на:
- Антиоксиданты, в частности ресвератрол, который помогает бороться со свободными радикалами, замедляет процессы старения и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
- Железо, способствующее профилактике анемии.
- Фитохимические вещества, которые помогают поддерживать здоровье глаз.
Рекомендации для употребления
Черный изюм идеально подходит людям, которые нуждаются в повышении уровня гемоглобина, а также для укрепления сердечно-сосудистой системы.
Чем полезен белый изюм
Полезные свойства
Белый изюм производят из светлых сортов винограда. Он содержит:
- Витамины группы В, которые важны для нервной системы.
- Кальций, способствующий укреплению костей и зубов.
- Глюкозу, которая быстро обеспечивает организм энергией.
Рекомендации для употребления
Белый изюм - отличный вариант для спортсменов или людей, которые имеют повышенную физическую активность.
Какой изюм лучше выбирать?
- Если вы хотите укрепить иммунитет, повысить уровень железа в крови или предотвратить старение, выбирайте черный изюм.
- Если вам нужна быстрая энергия, поддержка костей или улучшение нервной системы, ваш выбор - белый изюм.
Независимо от цвета, следует придерживаться таких рекомендаций:
- Выбирайте необработанный изюм, без добавления сахара или серного диоксида.
- Перед употреблением всегда промывайте изюм, чтобы удалить остатки консервантов.
Оба вида изюма - это вкусная и полезная часть рациона. Выбор зависит от ваших потребностей и предпочтений.
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В материале использованы следующие источники - Nutrients, Eat this, not That.
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