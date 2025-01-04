Черный или белый? Какой изюм считается самым полезным

Изюм - это любимый многими сухофрукт, который часто используют в кулинарии или как перекус. Но какой вид изюма выбрать: черный или белый? Оба варианта имеют свои уникальные свойства, однако отличаются по составу и пользе для здоровья.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие изюминки можно считать самым полезным выбором.

Чем полезен черный изюм Полезные свойства Черный изюм изготавливают из темных сортов винограда. Он богат на: Антиоксиданты , в частности ресвератрол, который помогает бороться со свободными радикалами, замедляет процессы старения и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

, в частности ресвератрол, который помогает бороться со свободными радикалами, замедляет процессы старения и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Железо , способствующее профилактике анемии.

, способствующее профилактике анемии. Фитохимические вещества, которые помогают поддерживать здоровье глаз. Рекомендации для употребления Черный изюм идеально подходит людям, которые нуждаются в повышении уровня гемоглобина, а также для укрепления сердечно-сосудистой системы. Чем полезен белый изюм Полезные свойства Белый изюм производят из светлых сортов винограда. Он содержит: Витамины группы В , которые важны для нервной системы.

, которые важны для нервной системы. Кальций , способствующий укреплению костей и зубов.

, способствующий укреплению костей и зубов. Глюкозу, которая быстро обеспечивает организм энергией. Рекомендации для употребления Белый изюм - отличный вариант для спортсменов или людей, которые имеют повышенную физическую активность. Какой изюм лучше выбирать? Если вы хотите укрепить иммунитет, повысить уровень железа в крови или предотвратить старение, выбирайте черный изюм .

. Если вам нужна быстрая энергия, поддержка костей или улучшение нервной системы, ваш выбор - белый изюм. Независимо от цвета, следует придерживаться таких рекомендаций: Выбирайте необработанный изюм , без добавления сахара или серного диоксида.

, без добавления сахара или серного диоксида. Перед употреблением всегда промывайте изюм, чтобы удалить остатки консервантов. Оба вида изюма - это вкусная и полезная часть рациона. Выбор зависит от ваших потребностей и предпочтений.