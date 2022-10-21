Чорне сонячне затемнення в жовтні 2022: що чекає на нас усіх і чого побоюватися

Сонячне затемнення розпочнеться 25 жовтня та відкриє коридор затемнень, який триватиме до 8 листопада. Побачити сонячне затемнення з 09 години 22 хвилини до 11 години 49 хвилин ранку зможуть жителі Європи, Близького Сходу, Центральної Азії, північного сходу Африки та Західного Сибіру.

Почнеться затемнення на території Ірландії та закінчиться в районі Аравійського моря. Пік затемнення – 10 годин 36 хвилин по Києву.

Такі затемнення бувають дуже рідко і наступне станеться лише у 2040 році, а попереднє таке було 14 жовтня 2004 року. Вчені називають таке затемнення Сарос 124, і воно повторюється раз на 18 років.

Що не можна робити під час сонячного затемнення

Езотерики та астрологи вважають, що затемнення сонця негативно відбивається на людях. Можуть бути несподівані події у матеріальній та особистій сферах, стосунки можуть зруйнуватися блискавично, а доходи просто зникнуть.

Рекомендується у такі періоди не приймати важливих життєвих рішень, не укладати договори, не робити важливі та великі покупки. Утримайтеся від таких речей:

Укладання фінансових угод

Переїзди

Зміна роботи

Подорож

Сварки та з'ясування відносин

Операції

Не починайте та не завершуйте стосунки

Підписання будь-яких важливих документів

Що чекає на всі знаки Зодіаку під час сонячного затемнення

Астролог Анжела Перл склала гороскоп для кожного знаку Зодіаку на день сонячного затемнення 25 жовтня.

Овен. Доведеться розв'язувати фінансові питання і є ризик чекати жертвою шахраїв – стежте за гаманцями та картами. Не виключена критична ситуація, яка вимагатиме швидкої реакції.

Тілець. На вас чекає прогрес у стосунках. Можливо, ви отримаєте пропозицію руки та серця, або познайомитеся з людиною, яка залишиться з вами надовго. Вирішуватимуться судові питання і є шанс укласти вигідну угоду.

Близнюки. Є ризик втратити роботу, бізнес, змінити професію. Якщо ви не знали, яке рішення ухвалити – затемнення вам вкаже. Також очікується початок чогось нового.

Рак. Є шанс отримати прибуток, але основні зміни торкнуться романтичної сфери – можлива зустріч із другою половинкою. У тих, хто у парі – буде приємний момент у житті. А ще доведеться зробити вибір – зберегти чи розірвати стосунки.

Лев. Чекайте на новини в сім'ї. Може з'явитися новий член – чоловік, зять, невістка, дитина. Можливий переїзд та важливі новини про батьківщину.

Діва. У вашому житті з'являться нові люди й буде більше спілкування. Можлива поїздка з рідними, їм потрібна ваша фінансова допомога.

Терези. Затемнення змінить ваші джерела доходу і ймовірно ви зрозумієте, що настав час міняти роботу. Може вичерпатися одне з джерел грошей. Проаналізуйте свої доходи та витрати, і подумайте про зміну роботи.

Скорпіон. Затемнення може торкнутися будь-якої сфери життя і доведеться задуматися про те, хто ви і яке місце займаєте. Можуть бути кардинальні зміни в сім'ї, стосунках, здоров'ї, кар'єрі та цілях у житті. Можливо, знайомство з особливою людиною чи розрив.

Стрілець. Ви проведете переоцінку особистості та своїх сил. Можлива подорож далеко, в іншу країну. Позбавтеся того, що вам не потрібно. Може відкритися таємниця з минулого.

Козоріг. Плани на майбутнє зміниться і необхідно підлаштуватися під поточні події. Буде результат за зроблену роботу та фінансову можливість для реалізації задуманого. З'являться нові друзі.

Водолій. Затемнення вплине на роботу та кар'єру, з'являться думки про те, куди рухатися далі. Можливе підвищення, але зі складнощами. Доведеться докласти зусиль.

Риби. У вас може змінитися спосіб та вектор мислення – затемнення вплине на вашу віру, ідеологію та переконання. Можуть бути подорожі чи переїзд. Також можливе знайомство з іноземцем, робота в міжнародній компанії, клієнти з-за кордону.