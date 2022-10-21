Черное солнечное затмение в октябре 2022: что ждет нас всех и чего опасаться

Солнечные и лунные затмения являются чрезвычайно сложными энергетическими периодами. Астрологи утверждают, что затмения опасны для людей, так как концентрируется много негативной энергии.
Когда ожидается солнечное затмение, чем оно опасно и что ждет каждого из нас - читайте в материале ниже.
Солнечное затмение начнется 25 октября и откроет коридор затмений, который продлится до 8 ноября. Увидеть солнечное затмение с 09 часов 22 минуты до 11 часов 49 минут утра смогут жители Европы, Ближнего Востока, Центральной Азии, северо-востока Африки и Западной Сибири.
Начнется затмение на территории Ирландии и закончится в районе Аравийского моря. Пик затмения - 10 часов 36 минут по Киеву.
Такие затмения бывают очень редко и следующее произойдет только в 2040 году, а предыдущее подобное было 14 октября 2004 года. Ученые называют такое затмение Сарос 124, и оно повторяется раз в 18 лет.
Эзотерики и астрологи считают, что затмение солнца негативно отражается на людях. Могут быть неожиданные события в материальной и личной сферах, отношения могут разрушиться молниеносно, а доходы просто исчезнут.
Рекомендуется в такие периоды не принимать важных жизненных решений, не заключать договора, не совершать важные и крупные покупки. Воздержитесь от таких вещей:
Астролог Анжела Перл составила гороскоп для каждого знака Зодиака на день солнечного затмения 25 октября.
Овен. Придется решать финансовые вопросы и есть риск ждать жертвой мошенников - следите за кошельками и картами. Не исключена критическая ситуация, которая потребует быстрой реакции.
Телец. Вас ждет прогресс в отношениях. Возможно вы получите предложение руки и сердца, или познакомитесь с человеком, который останется с вами надолго. Будут решаться судовые вопросы и есть шанс заключить выгодную сделку.
Близнецы. Есть риск потерять работу, бизнес, сменить профессию. Если вы не знали, какое решение принять - затмение вам укажет. Также ожидается начало чего-то нового.
Рак. Есть шанс получить прибыль, но основные изменения коснутся романтической сферы - возможна встреча со второй половинкой. У тех, кто в паре - будет приятный момент в жизни. А еще придется сделать выбор - сохранить или разорвать отношения.
Лев. Ждите новостей в семье. Может появиться новый член - муж, зять, невестка, ребенок. Возможен переезд и важные новости о родине.
Дева. В вашей жизни появятся новые люди и будет больше общения. Возможна поездка с родными, им понадобится ваша финансовая помощь.
Весы. Затмение изменит ваши источники дохода и вероятно вы поймете, что пора менять работу. Может иссякнуть один из источников денег. Проанализируйте свои доходы и траты, и подумайте о смене работы.
Скорпион. Затмение может коснуться любой сферы жизни и придется задуматься о том, кто вы и какое место занимаете. Могут быть кардинальные изменения в семье, отношениях, здоровье, карьере и целях в жизни. Может быть, знакомство с особенным человеком или разрыв.
Стрелец. Вы проведете переоценку личности и своих сил. Возможна поездка далеко, в другую страну. Избавьтесь от того, что вам не нужно. Может открыться тайна из прошлого.
Козерог. Планы на будущее поменяются и нужно подстроиться под текущие события. Будет результат за сделанную работу и финансовая возможность для реализации задуманного. Появятся новые друзья.
Водолей. Затмение повлияет на работу и карьеру, появятся мысли о том, куда двигаться дальше. Возможно повышение, но со сложностями. Придется приложить усилия.
Рыбы. У вас может измениться способ и вектор мышления - затмение повлияет на вашу веру, идеологию и убеждения. Могут быть путешествия или переезд. Также возможно знакомство с иностранцем, работа в международной компании, клиенты из-за границы.
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