Черное солнечное затмение в октябре 2022: что ждет нас всех и чего опасаться

Солнечное затмение начнется 25 октября и откроет коридор затмений, который продлится до 8 ноября. Увидеть солнечное затмение с 09 часов 22 минуты до 11 часов 49 минут утра смогут жители Европы, Ближнего Востока, Центральной Азии, северо-востока Африки и Западной Сибири.

Начнется затмение на территории Ирландии и закончится в районе Аравийского моря. Пик затмения - 10 часов 36 минут по Киеву.

Такие затмения бывают очень редко и следующее произойдет только в 2040 году, а предыдущее подобное было 14 октября 2004 года. Ученые называют такое затмение Сарос 124, и оно повторяется раз в 18 лет.

Что нельзя делать во время солнечного затмения

Эзотерики и астрологи считают, что затмение солнца негативно отражается на людях. Могут быть неожиданные события в материальной и личной сферах, отношения могут разрушиться молниеносно, а доходы просто исчезнут.

Рекомендуется в такие периоды не принимать важных жизненных решений, не заключать договора, не совершать важные и крупные покупки. Воздержитесь от таких вещей:

Заключение финансовых сделок

Переезды

Смена работы

Путешествие

Ссоры и выяснение отношений

Операции

Не начинайте и не завершайте отношения

Подписание любых важных документов

Что ждет все знаки Зодиака во время солнечного затмения

Астролог Анжела Перл составила гороскоп для каждого знака Зодиака на день солнечного затмения 25 октября.

Овен. Придется решать финансовые вопросы и есть риск ждать жертвой мошенников - следите за кошельками и картами. Не исключена критическая ситуация, которая потребует быстрой реакции.

Телец. Вас ждет прогресс в отношениях. Возможно вы получите предложение руки и сердца, или познакомитесь с человеком, который останется с вами надолго. Будут решаться судовые вопросы и есть шанс заключить выгодную сделку.

Близнецы. Есть риск потерять работу, бизнес, сменить профессию. Если вы не знали, какое решение принять - затмение вам укажет. Также ожидается начало чего-то нового.

Рак. Есть шанс получить прибыль, но основные изменения коснутся романтической сферы - возможна встреча со второй половинкой. У тех, кто в паре - будет приятный момент в жизни. А еще придется сделать выбор - сохранить или разорвать отношения.

Лев. Ждите новостей в семье. Может появиться новый член - муж, зять, невестка, ребенок. Возможен переезд и важные новости о родине.

Дева. В вашей жизни появятся новые люди и будет больше общения. Возможна поездка с родными, им понадобится ваша финансовая помощь.

Весы. Затмение изменит ваши источники дохода и вероятно вы поймете, что пора менять работу. Может иссякнуть один из источников денег. Проанализируйте свои доходы и траты, и подумайте о смене работы.

Скорпион. Затмение может коснуться любой сферы жизни и придется задуматься о том, кто вы и какое место занимаете. Могут быть кардинальные изменения в семье, отношениях, здоровье, карьере и целях в жизни. Может быть, знакомство с особенным человеком или разрыв.

Стрелец. Вы проведете переоценку личности и своих сил. Возможна поездка далеко, в другую страну. Избавьтесь от того, что вам не нужно. Может открыться тайна из прошлого.

Козерог. Планы на будущее поменяются и нужно подстроиться под текущие события. Будет результат за сделанную работу и финансовая возможность для реализации задуманного. Появятся новые друзья.

Водолей. Затмение повлияет на работу и карьеру, появятся мысли о том, куда двигаться дальше. Возможно повышение, но со сложностями. Придется приложить усилия.

Рыбы. У вас может измениться способ и вектор мышления - затмение повлияет на вашу веру, идеологию и убеждения. Могут быть путешествия или переезд. Также возможно знакомство с иностранцем, работа в международной компании, клиенты из-за границы.