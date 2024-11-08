Чорна п'ятниця по-китайськи. Чому 11 листопада у магазинах великі знижки

11 листопада у більшості магазинів світу буде великий розпродаж товарів. Знижки будуть на все: від одягу і косметики до побутової техніки і електроніки. Але чому саме 11.11 вважається днем "падіння цін"?

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, чому 11 листопада чи не найбільші знижки року, чому цей день називають "чорною п'ятницею по-китайськи", як до нього підготуватися і які секрети успішних покупок зі знижками.

Як виникло свято знижок 11 листопада?

11 листопада, або "День Холостяків", відомий у Китаї як день шалених знижок і гігантських продажів. Цей день був започаткований студентами у 1990-х як свято безпарих людей, а компанія Alibaba перетворила його на найбільший шопінг-фестиваль світу, який затьмарив навіть "Чорну п’ятницю" і "Кіберпонеділок".

За один день клієнти витрачають мільярди доларів, купуючи товари з великими знижками, що привертає не тільки китайських споживачів, а й бренди з усього світу, які прагнуть продавати на цей день у Китаї.

Досвід покупок включає не лише знижки, але й інтерактивні заходи, виступи світових зірок і навіть можливість купувати товари у віртуальній реальності, що робить його особливим святом покупок.

Чому День Холостяків називають "чорною п’ятницею по-китайськи"

"Чорна п’ятниця" в США - відома подія з великими знижками, але китайський аналог став значно масштабнішим за обсягами покупок і продажів.

Alibaba та інші компанії активно просувають цей день, перетворюючи його на шоу, де можна побачити знаменитостей, дізнатися про новинки брендів і навіть отримати товари за допомогою технологій доповненої та віртуальної реальності.

На додачу, цього дня багато брендів запускають ексклюзивні акції, що робить його справжнім святом для шопоголіків по всьому світу.

11 листопада - день найнижчих знижок протягом року (зображення: Freepik.com)

Як підготуватися до Дня Холостяків

Планування та підготовка до цього дня - важливі аспекти для успішних покупок.

Щоб зробити вигідну покупку, важливо дотримуватися кількох порад.

По-перше, слід перевіряти надійність продавців, особливо на менших платформах.

По-друге, варто планувати бюджет і не піддаватися імпульсивним покупкам.

По-третє, заздалегідь ознайомтесь із умовами доставлення та можливостями повернення товарів, щоб уникнути неприємних сюрпризів після покупки.

Поради для вдалої покупки зі знижками

Створіть список бажань: оберіть товари заздалегідь і додайте їх до кошика.

оберіть товари заздалегідь і додайте їх до кошика. Перевіряйте ціни заздалегідь: інколи ціни перед знижками можуть бути завищеними.

інколи ціни перед знижками можуть бути завищеними. Використовуйте купони та бонуси: багато сайтів пропонують додаткові знижки.

багато сайтів пропонують додаткові знижки. Оцініть умови доставлення: переконайтеся, що доставлення товару не буде занадто дорогою.

переконайтеся, що доставлення товару не буде занадто дорогою. Стежте за таймерами акцій: найкращі знижки часто мають обмежений час дії.

Цей день не лише про знижки, а й про розваги, відчуття свята та можливість купити те, про що давно мріяли. Завдяки грамотній підготовці та продуманим крокам можна отримати максимум задоволення від покупок на День Холостяків.