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Черная пятница по-китайски. Почему 11 ноября в магазинах большие скидки

Пятница 08 ноября 2024 09:10
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Черная пятница по-китайски. Почему 11 ноября в магазинах большие скидки Как сэкономить тысячи гривен во время Всемирного дня шопинга (изображение: Freepik.com)
Автор: Феликс Коркин

11 ноября в большинстве магазинов мира будет большая распродажа товаров. Скидки будут на все: от одежды и косметики до бытовой техники и электроники. Но почему именно 11.11 считается днем "падения цен"?

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, почему 11 ноября едва ли не самые большие скидки года, почему этот день называют "черной пятницей по-китайски", как к нему подготовиться и какие секреты успешных покупок со скидками.

Как возник праздник скидок 11 ноября?

11 ноября, или "День Холостяков", известен в Китае как день безумных скидок и гигантских продаж. Этот день был основан студентами в 1990-х как праздник одиноких людей, а компания Alibaba превратила его в крупнейший шоппинг-фестиваль мира, который затмил даже "Черную пятницу" и "Киберпонедельник".

За один день клиенты тратят миллиарды долларов, покупая товары с большими скидками, что привлекает не только китайских потребителей, но и бренды со всего мира, стремящиеся продавать в этот день в Китае.

Опыт покупок включает в себя не только скидки, но и интерактивные мероприятия, выступления мировых звезд и даже возможность покупать товары в виртуальной реальности, что делает его особым праздником покупок.

Почему День Холостяков называют "черной пятницей по-китайски"

"Черная пятница" в США - известное событие с большими скидками, но китайский аналог стал значительно масштабнее по объемам покупок и продаж.

Alibaba и другие компании активно продвигают этот день, превращая его в шоу, где можно увидеть знаменитостей, узнать новинки брендов и даже получить товары с помощью технологий дополненной и виртуальной реальности.

Вдобавок, в этот день многие бренды запускают эксклюзивные акции, что делает его настоящим праздником для шопоголиков по всему миру.

Черная пятница по-китайски. Почему 11 ноября в магазинах большие скидки11 ноября - день самых низких скидок в течение года (изображение: Freepik.com)

Как подготовиться ко Дню Холостяков

Планирование и подготовка к этому дню - важные аспекты для успешных покупок.

Чтобы сделать выгодную покупку, важно придерживаться нескольких советов.

Во-первых, следует проверять надежность продавцов, особенно на небольших платформах.

Во-вторых, следует планировать бюджет и не поддаваться импульсивным покупкам.

В-третьих, предварительно ознакомьтесь с условиями доставки и возможностями возврата товаров во избежание неприятных сюрпризов после покупки.

Советы для удачной покупки со скидками

  • Создайте список желаний: выберите заранее товары и добавьте их в корзину.
  • Проверяйте цены заранее: иногда цены перед скидками могут быть завышены.
  • Используйте купоны и бонусы: многие сайты предлагают дополнительные скидки.
  • Оцените условия доставки: убедитесь, что доставка товара не будет слишком дорогой.
  • Следите за таймерами акций: самые лучшие скидки часто имеют ограниченное время действия.

Этот день посвящен не только скидкам, но и развлечениям, ощущениям праздника и возможности купить то, о чем давно мечтали. Благодаря грамотной подготовке и продуманным шагам можно получить максимум удовольствия от покупок в День Холостяков.

Раньше мы писали, когда состоится осенняя распродажа Steam 2024 года.

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При написании материала были использованы источники: издания Investopedia, Reuters, Википедия.

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