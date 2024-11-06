Не пропустіть! Коли відбудеться осінній розпродаж Steam 2024: дата

Осінній розпродаж Steam 2024 - чудова нагода додати в колекцію давно бажані тайтли. Ця подія щороку радує геймерів великими знижками та доступністю топових ігор за зниженою ціною.

Про точну дату початку розпродажу в Steam у 2024 році розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сайт GG.deals , який надає найкращі пропозиції на ігри та інші цифрові продукти для ПК.

Сезонні розпродажі влітку, восени та взимку зазвичай пропонують найширший та найглибший вибір знижок. Цього року до сезонної ротації додався весняний розпродаж, який замінив минулорічний розпродаж на честь Нового року. Між сезонними розпродажами проводяться тематичні "Фестивалі", які пропонують знижки на певні категорії ігор.

У той час як осінній сезон в основному стартує з кінця вересня, Steam любить розпочинати розпродаж у листопаді після Хеллоуїна. Таким чином, гравці отримують багато розпродажів наприкінці року, і 2024 буде слідувати тій же тенденції.

Осінній розпродаж Steam розпочнеться 27 листопада 2024 року і триватиме тиждень. Таким чином, 4 грудня 2024 стане останньою датою розпродажу.

На розпродажі будуть представлені різні ігри від різних видавців та унікальні можливості для здійснення покупок.